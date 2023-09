Dr. med. Edgar Pinkowski bleibt Präsident der Landesärztekammer Hessen

Dr med. Christian Schwark zum neuen Vizepräsidenten, Monika Buchalik zur ersten Beisitzerin des Präsidiums gewählt

Nach den Kammerwahlen im Juni wählte die Delegiertenversammlung heute, 9.09.2023, auf ihrer ersten und konstituierenden Sitzung der Wahlperiode 2018 - 2023 mit großer Mehrheit den Anästhesisten Dr. med. Edgar Pinkowski (67), Liste Fachärztinnen und Fachärzte Hessen, erneut zum Präsidenten der hessischen Ärztekammer. Pinkowski, der als einziger Bewerber für das Präsidentenamt kandidiert hatte, erhielt 56 von 78 abgegebenen Stimmen.



Auf Beschluss der Delegiertenversammlung wird sich das Präsidium der Landesärztekammer wie in der zurückliegenden Wahlperiode aus 13 Mitgliedern zusammensetzen. An der Spitze stehen Dr. med. Edgar Pinkowski als Präsident, Dr. med. Christian Schwark, Marburger Bund Hessen, als neuer Vizepräsident und Monika Buchalik, Liste ÄrztINNEN Hessen, als erste Beisitzerin. Die Position der ersten Beisitzerin, künftig zweite Vizepräsidentin, war neu eingerichtet worden, um der Vielzahl der Aufgaben der Präsidiumsspitze Rechnung zu tragen. Auch sollen die drei großen Listen künftig durch die drei Ämter an der Spitze des Präsidiums angemessen vertreten sein. Die Wahlperiode des neuen Präsidiums beträgt 5 Jahre.



"Ich möchte Präsident aller hessischen Ärztinnen und Ärzte sein. Das habe ich schon 2018 gesagt, dies in den zurückliegen 5 Jahren so gelebt und werde auch in der kommenden Wahlperiode dafür eintreten“, kündigte Pinkowski anlässlich seiner Wahl an. Obwohl die Corona-Pandemie die Landesärztekammer Hessen vor große Herausforderungen gestellt habe, sei viel erreicht worden – insbesondere die Umsetzung der neuen Weiterbildungsordnung mit Reorganisation der Weiterbildungsabteilung, die Restrukturierung der Akademie für Ärztliche Fort- und Weiterbildung, mit der diese zukunftsfähig gemacht werden soll und eine Verbesserung der Serviceleistungen der Ärztekammer durch Digitalisierung. Die Stärkung und Verteidigung der ärztlichen Selbstverwaltung bezeichnete Pinkowski als Daueraufgabe, der er sich in den kommenden 5 Jahren engagiert widmen werde. Dabei gehe es unter anderem darum, die Kommerzialisierung des Gesundheitswesens zurückzudrängen. „Wir wissen alle, dass die Krankenhausreform nur unter Einbeziehung des ambulanten Sektors gelingen kann. Das gilt auch für die Notfallversorgung“, betonte Pinkowski. Ausdrücklich wies er auf die Bedeutung der Medizinischen Fachangestellten hin. Die Ärzteschaft werde intern um Entscheidungen ringen, aber nach außen als Einheit auftreten, kündigte der neu gewählte Präsident an. „Wir werden immer für gute Gespräche auf Augenhöhe bereit sein“ erklärte Pinkowski an die Adresse der Politik.



Mit 68 von 78 Stimmen wurde Dr. med. Christian Schwark, Marburger Bund Hessen, zum Vizepräsidenten der Landesärztekammer Hessen gewählt. Schwark hatte als einziger Bewerber für das Amt kandidiert. Wir als Delegierte der Landesärztekammer Hessen haben den eindeutigen Auftrag, sowohl der Politik als auch den Konzernlenkern von Kliniken und Medizinischen Versorgungszentren deutlich zu machen, wie das wirkliche Leben in der Patientenversorgung ablaufe. „Was wir als Ärzteschaft in guten und lebhaften Diskussionen erarbeiten, müssen wir in die Politik tragen.“



Mit 51 von 78 Stimmen wurde Monika Buchalik, Liste ÄrztINNEN, die in den vergangenen beiden Wahlperioden Vizepräsidentin der Landesärztekammer war, zur ersten Beisitzerin gewählt. Buchalik erklärte, sich auch künftig für die Förderung der jungen Ärztegeneration, vor allem von Ärztinnen einsetzen zu wollen. Auch werde sie sich weiterhin für eine qualitativ hochwertige Versorgung der Patientinnen und Patienten stark machen. „Nur im Miteinander wird die Ärzteschaft dafür sorgen können, dass die medizinische Versorgung nicht den Bach herunter geht.“



Als weitere Präsidiumsmitglieder (Beisitzerinnen und Beisitzer) wurden gewählt:



Dr. med. Susanne Johna, Marburger Bund Hessen

Dr. med. Peter Zürner, Liste Fachärztinnen und Fachärzte

Dr. med. Hansjoachim Stürmer, ÄLTERE ÄRZTINNEN UND ÄRZTE

Dr. med. Barbara Jäger, LDÄÄ - Liste demokratischer Ärztinnen und Ärzte

Dr. med. Lars Bodammer, Marburger Bund Hessen

Dr. med. Christine Hidas, Liste Fachärztinnen und Fachärzte

Dr. med. Jutta Willert-Jacob, Die Hausärzte

Dr. med. H. Christian Piper, Marburger Bund Hessen

Dr. med. Wolf Andreas Fach, Liste Fachärztinnen und Fachärzte

Michael Andor, Die Hausärzte



Kurz-Vita Dr. med. Edgar Pinkowski, Präsident der Landesärztekammer Hessen

Geboren 26.04.1956 in Wetzlar, seit 1989 als Anästhesist und Schmerztherapeut in einer Gemeinschaftspraxis in Pohlheim niedergelassen. Seit 1994 ist Pinkowski stellvertretender Landesvorsitzender des Berufsverbandes der Anästhesisten in Hessen und gehört seit 2000 der Delegiertenversammlung der Landesärztekammer Hessen (LÄKH) als Mitglied an. 2003 wurde er zum stellvertretenden Vorsitzenden der Bezirksärztekammer Gießen gewählt und leitete diese von 2004 bis 2012 als Vorsitzender. Als Pinkowski im November 2012 in das Präsidium der Landesärztekammer Hessen gewählt wurde, trat er vom Amt des Bezirksärztekammervorsitzenden zurück. 2018 wurde Pinkowski erstmals zum Präsidenten der Landesärztekammer Hessen (Wahlperiode 2018 – 2023) gewählt und ist Mitglied im Vorstand der Bundesärztekammer. Auf dem 127. Deutschen Ärztetag in Essen wurde er in den Vorstand der Deutschen Akademie der Gebietsärzte gewählt. Von 2013 bis 2018 war Pinkowski Vorsitzender des Telematikausschusses der LÄK Hessen. Seit 2007 gehört er außerdem der Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen an.



Kurz-Vita Dr. med. Christian Schwark, Vizepräsident

Geboren am 24.05.1969 in München. Schwark ist Facharzt für Neurologie und seit 2005 Oberarzt am Krankenhaus Nordwest in Frankfurt. Seit 2006 ist Schwark Mitglied im MB Hessen

und wurde 2021 zum Landesvorsitzenden gewählt, Schwark gehört seit 2018 der Delegiertenversammlung der Landesärztekammer an. Er engagiert sich im Netzwerk Junge Ärztinnen und Ärzte und der Nachwuchsförderung. Zudem ist er in der Tarifpolitik und im Betriebsrat aktiv.



Kurz-Vita Monika Buchalik, erste Beisitzerin

Geboren 2.09.1955 in Cosel/Oberschlesien, ist Monika Buchalik seit 1991 als Fachärztin für Allgemeinmedizin in Maintal-Hochstadt in Einzelpraxis (Akademische Lehrpraxis für die Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main und die Philipps-Universität Marburg) niedergelassen. Buchalik ist berufspolitisch u.a. seit 1999 als Mitglied des Deutschen Ärztinnenbundes, seit 2001 als Mitglied der Delegiertenversammlung der Landesärztekammer Hessen, seit 2004 in deren Präsidium, seit 2004 als Listenführerin der ÄrztINNEN Hessen und seit 2007 als Mitglied des Vorstandes der Akademie für Ärztliche Fort- und Weiterbildung in Bad Nauheim tätig. Im August 2013 wurde sie zur Vizepräsidentin der Landesärztekammer Hessen gewählt und 2018 im Amt bestätigt. Seit 2015 ist sie Mitglied der Arbeitsgruppe "Allgemeinmedizin" im Ausschuss "Versorgung" der Bundesärztekammer und seit 2016 Stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Akademie für Allgemeinmedizin der Bundesärztekammer. Außerdem ist sie seit 2017 stellvertretende Delegierte der Kassenärztlichen Bundesvereinigung.