Die Landesärztekammer Hessen trauert um Dr. Bruno Ravera

Mit großer Trauer haben wir vom Tod Dr. Bruno Raveras im Alter von 97 Jahren erfahren, einer der bedeutendsten Persönlichkeiten der italienischen Ärzteschaft und des öffentlichen Lebens in Salerno.



Als renommierter Kardiologe und langjähriger Chefarzt prägte er die medizinische Versorgung seiner Heimat. Mehr als 35 Jahre stand er als Präsident an der Spitze der Ärztekammer von Salerno und vertrat die Ärzteschaft auch auf nationaler Ebene. Darüber hinaus war er Bürgermeister von Salerno und setzte sich maßgeblich für die Gründung der Medizinischen Fakultät der Universität Salerno ein. Für Generationen von Ärztinnen und Ärzten war er Lehrer, Mentor und berufliches Vorbild.



Vor zehn Jahren durften wir Bruno Ravera persönlich kennenlernen: einen großen Mann mit grauem Haar, einer tiefen, unverwechselbaren Stimme und einem noch größeren Herzen. Er war damals bereits 86 Jahre alt – aber keineswegs alt. Wach, neugierig und voller Tatkraft blieb er offen für neue Gedanken und jede sinnvolle Neuerung.



Gemeinsam mit ihm konnten wir den Grundstein für eine bis heute bestehende und lebendige Partnerschaft zwischen der hessischen Ärzteschaft und den Kolleginnen und Kollegen aus Salerno legen. Mit seiner Herzlichkeit, seiner Weitsicht und seiner verbindenden Persönlichkeit hat Bruno Ravera diese Freundschaft entscheidend geprägt.



Er wird uns als außergewöhnlicher Arzt, als herausragender Repräsentant der italienischen Ärzteschaft und vor allem als besonderer Mensch in Erinnerung bleiben.



Wir sind dankbar und stolz, dass wir ihn kennenlernen und ein Stück seines Weges gemeinsam mit ihm gehen durften.



Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Weggefährten sowie den Kolleginnen und Kollegen der Ärztekammer von Salerno.



Wir werden Dr. Bruno Ravera ein ehrendes und herzliches Andenken bewahren.



Landesärztekammer Hessen

(lifePR) (