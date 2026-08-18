Collegium Medicinae Italo-Germanicum: 56. Internationaler Seminarkongress in Grado

Vom 23. bis 28. August 2026 findet der internationale Seminarkongress in bewährter Form als interaktiver Kongress im Laguna Palace Hotel in Grado unter Leitung des Collegium Medicinae Italo-Germanicum in deutscher Sprache statt. Renommierte Referenten informieren zu aktuellen und versorgungsrelevanten Themen, wobei die Kongressleitung großen Wert auf die Möglichkeit zum kollegialen Austausch nach jedem Vortrag legt.



Im Eröffnungsvortrag am Sonntag befasst sich der Leiter des Stabsbereichs Digitalisierung der KVB, Dr. Philipp Stachwitz, mit der Künstlichen Intelligenz in der medizinischen Versorgung. Dieses Thema wird am Montag-Abend mit einer Expertenrunde vertieft, die sich mit der praktischen Anwendung von KI in der Praxis mit ihren Vorteilen für den Praxisablauf und Steigerung der Effizienz, aber auch mit den Nachteilen wie Vernachlässigung des menschlichen Aspekts und Störung des Arzt-Patienten-Verhältnis auseinandersetzt. Im Zentrum des Kongresses stehen des weiteren die ethischen Herausforderungen beim ärztlichen Handeln, die Prof. Dr. Dr. Andreas Kruse, Heidelberg, in seiner täglichen Fortbildungsreihe unter dem Motto: "Begleitung in Grenzgängen und Grenzsituationen – Fragen der Medizinischen Anthropologie" analysiert und diskutiert. Weitere Schwerpunkte: "Die Notfallmedizin nach aktuellen Richtlinien" mit der Möglichkeit im Rahmen eines Notfallkurses diese Themen praktisch zu vertiefen. Referent: Prof. Dr. Peter Sefrin, Würzburg. Aus dem Bereich der Primärversorgung befasst sich der Kongress dieses Jahr mit dem "kritisch kranken Kind – frühzeitige Erkennung von der Vorbeugung bis zum akuten Notfall". Auch zu diesem Thema wird ein Notfalltraining als interaktives Seminar angeboten. Referent: Dr. Burkhard Wermter aus Brixen (ambulatori per le piccole urgenze). Prof. Dr. Dr. Hans Rudolf Tinneberg, ehem. Direktor der Univ.-Frauenklinik Frankfurt, behandelt in seiner Vortragsreihe neben Notfällen in der Frauenheilkunde auch das wichtige Thema Prävention vom Screening bis zum Impfen. Als gebietsübergreifendes Thema wählte das Collegium dieses Jahr "Praxisnahe Dermatologie – Refresher & Update zu Diagnostik und Therapie" mit Prof. Dr. Bernd Bonnekoh und "vaskuläre Anomalien im Fokus – Diagnostik, Therapie und ganzheitliche Versorgung im Praxisalltag" mit Medizinaloberrätin Dr. Ulrike Metzger, Uniklinik Salzburg. Von den "Jungen Ärzten" referiert Dr. Svenja Krück, Bad Oeynhausen, u. a. über "Medizin meets Social Media – zwischen Evidenz und Nonsens".



Für Kurzentschlossene: Da noch wenige Plätze frei sind, sind noch kurzfristige Anmeldungen möglich. Bei vollständiger Teilnahme am Kongress werden 39 Fortbildungspunkte erworben.

(lifePR) (