Ankündigung: 12. ordentliche Delegiertenversammlung der Landesärztekammer Hessen am 26.März 2022

Die 12. ordentliche Delegiertenversammlung der Landesärztekammer Hessen, 16. Wahlperiode 2018 – 2023, findet am 26.03.2022 ab 10:00 Uhr s.t. - pandemiebedingt - in der Stadthalle Friedberg, Am Seebach 2, in 61169 Friedberg statt.



Die Veranstaltung ist mitgliederöffentlich.