Motivierende Gesprächsführung – Bestseller in neuer, überarbeiteter Auflage

Die lang erwartete deutsche Übersetzung der Neuauflage des erfolgreichen Fachbuchsvonunderscheint im Herbst 2025. Das Standardwerk, das weltweit Fachkräfte in Psychotherapie, Sozialer Arbeit und Beratung begleitet, liegt nun in dervor – aktualisiert und erweitert um zentrale Entwicklungen der letzten Jahre.Im Mittelpunkt steht eine systematische Darstellung der vier Grundprozesse des Motivational Interviewing sowie der dazugehörigen therapeutischen Aufgaben. Die Autoren veranschaulichen deren Umsetzung anhand praxisnaher Fallbeispiele und konkreter Gesprächsverläufe. Neben bewährten Gesprächstechniken werden neue Interventionen eingeführt, mit denen sich Motivation fördern, Veränderungsbereitschaft stärken und Selbstwirksamkeit aufbauen lassen.Seit seiner Entstehung vor über 40 Jahren als Alternative zur konfrontativen Suchtberatung hat sich Motivational Interviewing zu einem breit anwendbaren Beratungsansatz entwickelt – nicht nur in der Psychotherapie, sondern auch in der Sozialen Arbeit, im Gesundheitswesen und in der psychosozialen Beratung. Die internationale Forschung belegt seine Wirksamkeit in vielfältigen Kontexten.Das Buch ist ab sofort im Buchhandel sowie unter www.lambertus.de/mi vorbestellbar.