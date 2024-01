Besuchen Sie uns auf der Ambiente 2024

Wir sind auf der Ambiente 2024 - der Lifestyle-Messe in Frankfurt am Main!

Wir freuen uns Sie wieder auf der Ambiente 2024 in Frankfurt am Main an unserem Stand A03 in Halle 9.3 begrüßen zu dürfen. Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Fußmatten und erleben Sie unser vielfältiges Sortiment, das von zeitlosen Klassikern bis zu stilvollen und modernen Designs reicht. Entdecken Sie unsere umfangreiche Palette aus Kokos-, Synthetik-, Baumwoll- und Gummimatten mit vielen Produktneuheiten.



Unser kompetentes Team steht Ihnen gerne zur Verfügung, um Sie persönlich zu unseren Fußmatten und auch Ihrem individuellem Wunschmotiv zu beraten.



Wir freuen uns auf Sie.