Tiny-House-Magazin „Kleiner Wohnen 2023/2024“

Das Jahresmagazin „Kleiner Wohnen“ für Tiny Houses und Modulbau ist mit seiner Ausgabe 2023/2024 erschienen.Die 130 Seiten starke Zeitschrift informiert und inspiriert in 25 aktuellen Fachbeiträgen sowie vielen News und Herstellerpräsentationen rund um Tiny Houses und Modulbauten für Wohnen, Arbeiten und Urlaub auf kleiner Fläche. Die Artikel beantworten die wichtigsten Fragen, die für Tiny-House-Bauherren relevant sind, und beschäftigen sich mit rechtlichen Themen, mit Aspekten der Nachhaltigkeit oder mit der Finanzierung von Mikrohäusern.Wie sollten Tiny Houses versichert werden? Wie können die Wände gedämmt werden? Welche Heizlösungen sind sinnvoll? Was empfiehlt sich im Umgang mit Kommunen? Solchen Fragen gehen die Artikel des Magazins nach. Andere Beiträge konzentrieren sich auf Garagenaufstockungen, auf Hausboote, auf die Erfolgsfaktoren für glückende Tiny-House-Projekte oder auch auf die Gründe für manch geplatzten Traum. Einige Autor:innen vertiefen Grundsatzfragen, etwa: „Wie viel Quadratmeter braucht das Glück?“ oder „Wie können Tiny Houses in städtische Strukturen integriert werden?“Neben den Fachbeiträgen stellen 14 Firmen ihre Konzepte ausführlich vor. Abgerundet wird die Themenmischung mit vielen Kurznachrichten, Literaturtipps, Terminhinweisen und einer großen Zahl an Bildern.Das 130 Seiten umfassende Magazin „Kleiner Wohnen 2023/2024“ kostet EUR 9,40. Es ist im gut sortierten Zeitschriftenhandel erhältlich. Auch über den Buchhandel kann das Magazin bezogen werden; ISBN 978-3-944549-49-1.Unter www.verlagsprojekte.de gibt es Leseproben und weitere Bestellmöglichkeiten.