Frauen, die die Pflege verändern: „Frau tv“ berichtet über die Innovation von Gisela-Elisabeth Winkler und Sigrid Ladig

Frauen gestalten die Gesellschaft – oft unbemerkt, aber mit enormer Wirkung. Das zeigte die gestrige Ausgabe von „Frau tv“ (WDR, 06.02.2025, 22:15–22:45 Uhr) eindrucksvoll. Im Mittelpunkt stehen Gisela-Elisabeth Winkler und Sigrid Ladig, zwei Gründerinnen, die mit ihrer Erfindung den Pflegealltag revolutionieren. Sie entwickelten saba Wäsche, eine innovative Unterwäsche, die pflegende Angehörige entlastet und Pflegebedürftigen mehr Würde und Komfort bietet.Über 4,1 Millionen Menschen in Deutschland werden zu Hause gepflegt – meist von ihren Angehörigen. An der Seite jedes einzelnen dieser Pflegebedürftigen stehen ein oder mehrere Menschen, die sich täglich mit Hingabe um ihre Liebsten kümmern und dabei oft an ihre physischen und emotionalen Grenzen geraten. Besonders das Ankleiden kann eine Belastung für beide Seiten sein, wenn der Kranke körperlich eingeschränkt ist oder wegen Demenz nicht mitarbeiten kann. Und so wird die scheinbar einfache Aufgabe, ihren Liebsten anzuziehen, für pflegende Angehörige zur täglichen Herausforderung oder sogar zur Kraftprobe.Winkler und Ladig erlebten selbst, welche Herausforderungen pflegende Angehörige bewältigen müssen. Ihre Lösung: saba Wäsche, eine durchdachte Unterwäsche, die das Ankleiden erleichtert. Denn saba Wäsche ist im Vorderteil geteilt, wird nur um den Körper herum gelegt und vorn mit Klettverschlüssen geschlossen. Und so kann saba Wäsche angezogen werden, ohne dass der Pflegebedürftige seine Arme über den Kopf heben oder seine Beine beugen muss – eine kleine Veränderung mit großer Wirkung. Sie nimmt Stress aus dem Pflegealltag und bewahrt dabei die Würde der Pflegebedürftigen. Pfleger oder Pflegerinnen können selbst Bettlägerige im Bett anziehen, ohne sie anzuheben. Welche Erleichterung für ihren Rücken!„Unsere Kleidung soll Menschen helfen – denen, die pflegen, und denen, die gepflegt werden“, erklärt Sigrid Ladig. „Jede Berührung sollte sanft und respektvoll sein. Unsere Unterwäsche macht genau das möglich.“Sigrid Ladig ist Schneidermeisterin und hat das Design von saba Wäsche entworfen. Ihre langjährige Erfahrung in der Textilbranche ermöglichte es ihr, eine Kleidungslösung zu entwickeln, die sowohl praktisch als auch komfortabel ist. Von der Materialauswahl bis hin zur ergonomischen Gestaltung – jedes Detail wurde darauf ausgerichtet, den Pflegeprozess zu erleichtern.Gisela-Elisabeth Winkler bringt ihr Wissen im Bereich Unternehmensführung und Vermarktung ein. Gemeinsam setzen die beiden Frauen auf Qualität und Funktionalität, um pflegenden Angehörigen und Pflegebedürftigen eine spürbare Erleichterung zu bieten.Damals wie heute treibt beide Gründerinnen dieses Ziel an, obwohl sie bereits bei der Gründung im Rentenalter waren.Die Sendung „Frau tv“ lenkt den Blick auf ein Thema, das Millionen Menschen betrifft, aber oft im Stillen bleibt. Pflege bedeutet Liebe, aber auch Belastung. Viele Angehörige fühlen sich alleingelassen, während sie Tag für Tag ihr Bestes geben. Die Geschichte von saba Wäsche zeigt, dass auch kleine Innovationen Großes bewirken können – und dass es Lösungen gibt, die den Alltag spürbar erleichtern.Die Innovation von saba Wäsche wurde nicht nur in den Medien, Zeitungen, Zeitschriften und im TV bekannt, sondern auch mehrfach ausgezeichnet. Die Unterwäsche erhielt eine Goldmedaille auf der Erfindermesse in Nürnberg, wurde mit dem Preis „Reife Leistung“ in Bayern geehrt und gewann den Zugabepreis der Körber-Stiftung.Zudem ist saba Wäsche patentiert, und das Patent erstreckt sich nicht nur auf die Unterwäsche, sondern auch auf Oberbekleidung. Diese Anerkennung zeigt den einzigartigen Wert dieser Erfindung und unterstreicht ihre Bedeutung für die Pflegebranche.Die innovative Unterwäsche ist online unter www.saba-waesche.de/shop erhältlich.