La strada Reisemobile werden smart
Neues Elektronikkonzept für alle Baureihen der deutschen Reisemobilmanufaktur
Die smarten Komponenten des neuen la strada Elektronikkonzepts wurden an die Bedürfnisse der la strada Kunden angepasst und integrieren alle in der umfangreichen la strada Ausstattungsliste verfügbaren Elektronik-Komponenten. Von verschiedenen Batterien, Kühlschränken, Heizungen bis zur Solaranlage und dem Router für die Datenverbindung sind die vom Kunden gewählten Elemente in der Smart Caravaning Lösung integriert.
In der Serienversion hat der Kunde alles auf dem zentralen Bedienpanel oder innerhalb eines Radius von 10-15 Metern um das Reisemobil in der la strada App auf seinem Smartphone im Blick. Dazu nutzt das System Bluetooth-Übertragung. In der optionalen Pro-Version kann der Kunde sein Reisemobil auch aus der Ferne überprüfen. Dazu wird eine Internetverbindung über den als Extra verfügbaren WLAN-Router hergestellt. Zusätzlich wird in der Pro-Version auch eine GPS-Ortung des Reisemobils vorgenommen, was im Falle eines Diebstahls der Polizei das schnelle Finden und Zurückbringen des Fahrzeugs ermöglicht.