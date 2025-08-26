Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1033509

La Strada Fahrzeugbau GmbH & Co. KG Am Sauerborn 19 61209 Echzell, Deutschland http://www.lastrada-mobile.de/
Ansprechpartner:in Herr Ralph Binder +49 6126 7004975
Logo der Firma La Strada Fahrzeugbau GmbH & Co. KG

La strada Reisemobile werden smart

Neues Elektronikkonzept für alle Baureihen der deutschen Reisemobilmanufaktur

(lifePR) (Echzell/Düsseldorf, )
La strada Fahrzeugbau hat für alle seine kompakten Reisemobile der Saison 2026 das Elektronikkonzept komplett neu aufgesetzt. Smart Caravaning hält in Zukunft Einzug in alle Avanti-, Regent- und Nova-Modelle der hessischen Manufaktur. Am neuen digitalen Bedienpanel und per App auf seinem Smartphone kann der Kunde dann Füllstände, Temperatur und Fahrzeugneigung ablesen. Heizung, Kühlschrank, Wasserpumpe, Außenbeleuchtung und 12 Volt Strom lassen sich auch per App ein- und ausschalten. Je nach Version geschieht das im Nahbereich um das Fahrzeug oder per Fernabfrage von überall auf der Welt. Auf dem CARAVAN SALON 2025 in Halle 15, Stand D26 zeigt la strada das neue Elektronikkonzept seiner kompakten Reisemobile erstmals dem Publikum.

Die smarten Komponenten des neuen la strada Elektronikkonzepts wurden an die Bedürfnisse der la strada Kunden angepasst und integrieren alle in der umfangreichen la strada Ausstattungsliste verfügbaren Elektronik-Komponenten. Von verschiedenen Batterien, Kühlschränken, Heizungen bis zur Solaranlage und dem Router für die Datenverbindung sind die vom Kunden gewählten Elemente in der Smart Caravaning Lösung integriert.

In der Serienversion hat der Kunde alles auf dem zentralen Bedienpanel oder innerhalb eines Radius von 10-15 Metern um das Reisemobil in der la strada App auf seinem Smartphone im Blick. Dazu nutzt das System Bluetooth-Übertragung. In der optionalen Pro-Version kann der Kunde sein Reisemobil auch aus der Ferne überprüfen. Dazu wird eine Internetverbindung über den als Extra verfügbaren WLAN-Router hergestellt. Zusätzlich wird in der Pro-Version auch eine GPS-Ortung des Reisemobils vorgenommen, was im Falle eines Diebstahls der Polizei das schnelle Finden und Zurückbringen des Fahrzeugs ermöglicht.

Website Promotion

Website Promotion

La Strada Fahrzeugbau GmbH & Co. KG

Die la strada Fahrzeugbau GmbH ist ein auf kompakte Reisemobile spezialisierter deutscher Freizeitfahrzeughersteller. In der knapp 40jährigen Firmengeschichte gelang es der Manufaktur aus dem hessischen Echzell, sich im Fahrzeugsegment der ausgebauten Kastenwagen-Reisemobile zu etablieren. Gestartet als kleiner Familienbetrieb entwickelte sich die Reisemobilmanufaktur zum europaweit tätigen Kleinserienhersteller. Rund 50 Mitarbeiter bauen hier unter der Führung der Eigentümer Marco Lange und Andreas Dalchow rund ein Dutzend unterschiedliche Modelle in den drei Baureihen Avanti, Regent und Nova. Dabei stehen die la strada Werte kompakte Abmessungen, gediegene Materialien, hochwertige Verarbeitung und höchste Individualisierung stets im Mittelpunkt des Anforderungskatalogs.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.