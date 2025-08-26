La strada Reisemobile werden smart

La strada Fahrzeugbau hat für alle seine kompakten Reisemobile der Saison 2026 das Elektronikkonzept komplett neu aufgesetzt. Smart Caravaning hält in Zukunft Einzug in alle Avanti-, Regent- und Nova-Modelle der hessischen Manufaktur. Am neuen digitalen Bedienpanel und per App auf seinem Smartphone kann der Kunde dann Füllstände, Temperatur und Fahrzeugneigung ablesen. Heizung, Kühlschrank, Wasserpumpe, Außenbeleuchtung und 12 Volt Strom lassen sich auch per App ein- und ausschalten. Je nach Version geschieht das im Nahbereich um das Fahrzeug oder per Fernabfrage von überall auf der Welt. Auf dem CARAVAN SALON 2025 in Halle 15, Stand D26 zeigt la strada das neue Elektronikkonzept seiner kompakten Reisemobile erstmals dem Publikum.



Die smarten Komponenten des neuen la strada Elektronikkonzepts wurden an die Bedürfnisse der la strada Kunden angepasst und integrieren alle in der umfangreichen la strada Ausstattungsliste verfügbaren Elektronik-Komponenten. Von verschiedenen Batterien, Kühlschränken, Heizungen bis zur Solaranlage und dem Router für die Datenverbindung sind die vom Kunden gewählten Elemente in der Smart Caravaning Lösung integriert.



In der Serienversion hat der Kunde alles auf dem zentralen Bedienpanel oder innerhalb eines Radius von 10-15 Metern um das Reisemobil in der la strada App auf seinem Smartphone im Blick. Dazu nutzt das System Bluetooth-Übertragung. In der optionalen Pro-Version kann der Kunde sein Reisemobil auch aus der Ferne überprüfen. Dazu wird eine Internetverbindung über den als Extra verfügbaren WLAN-Router hergestellt. Zusätzlich wird in der Pro-Version auch eine GPS-Ortung des Reisemobils vorgenommen, was im Falle eines Diebstahls der Polizei das schnelle Finden und Zurückbringen des Fahrzeugs ermöglicht.

