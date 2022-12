Mehr Zeit für Erholung

Mit dem Kurzentrum gesund ins Jahr 2023 starten

Das Kurzentrum Weißenstadt am See, das 4-Sterne Gesundheitshotel im Fichtelgebirge, ermöglicht mit einer Vielzahl von maßgeschneiderten Gesundheitsarrangements auch in diesem Jahr wieder beste Urlaubsentspannung in Kombination mit hochwertigen Therapien zur Gesunderhaltung und zur Revitalisierung.



Nach dem im Zuge amtlicher Corona-Vorschriften und Hygienekonzepte in den vergangenen beiden Jahren die beliebten Wochen-Pauschalen auf sechs Nächte reduziert wurden, bietet das Kurzentrum für 2023 die regulären Wochenarrangements wahlweise mit sechs oder sieben Übernachtungen an. Die Gäste können sich damit flexibel für ihren idealen Anreisetag am Samstag oder Sonntag entscheiden. Der längere Aufenthalt im Kurzentrum bedeutet eine entspanntere Verteilung des Therapieprogramms und der individuellen Erholung. So kann sich der Gast mehr Zeit nehmen, in der großen Badelandschaft mit beheiztem Außenbecken zu schwimmen, im weitläufigen Saunabereich zu saunieren, die Region etwas ausführlicher bei Spaziergängen oder Wanderungen zu entdecken, die zusätzlichen Stunden bei einem schönen Buch zu genießen oder einfach die Seele länger baumeln zu lassen. Eine weitere Neuerung im kommenden Jahr ist die Einführung von vier verschiedenen Saisonzeiten. Das soll auch preisbewussten Gästen ermöglichen, sich hochwertigen Gesundheitsurlaub leisten zu können.



Das Arrangement-Angebot des Gesundheitshotels umfasst neben selbst entwickelten Ernährungs- und Fastenprogrammen Urlaubsarrangements mit verschiedenen kurativen Schwerpunkten. Dazu gehört beispielsweise die Radon-Heilquellenwoche mit dem Fokus auf der Anwendung des hauseigenen und staatlich anerkannten Heilmittels Radon, häufig eingesetzt bei Beschwerden des rheumatischen Formenkreises oder bei Haut- und Atemwegsbeschwerden. In der Kältetherapiewoche wird eine Kryotherapie bei minus 110 °C in der Ganzkörperkältekammer durchgeführt, ebenfalls für entzündlich-rheumatische Beschwerden, aber auch bei chronischen Schmerzzuständen, Autoimmunerkrankungen, Neurodermitis oder Schlafstörungen. Der Bestseller für die Gäste ist allerdings die Gesundheitswoche mit einem individuellen Anwendungspaket, das bei einem Arztgespräch zu Beginn des Aufenthaltes auf den eigenen persönlichen Gesundheitszustand abgestimmt wird. Ein Team aus Gesundheitsexperten im Haus führt die Anwendungen durch und begleitet den Gast dabei. Das weitere therapeutische Leistungsspektrum ist breit aufgestellt und reicht von verschiedenen Packungen (u.a. mit Freiburger Naturfango) über Physiotherapien, Wannenbädern, manuellen und elektrophysikalischen Behandlungen bis hin zur Carbovasal-Intensivtherapie (Kohlensäuretrockengasbad).



Das 4-Sterne Hotel verfügt über 122 geräumige Zimmer und 4 Suiten, welche alle mit einem eigenen Balkon ausgestattet sind. Die lichtdurchflutete Lobby mit Bar, Lounge und Sonnenterrasse lädt ein, den Blick über den glitzernden Weißenstädter See schweifen und dabei die Seele baumeln zu lassen. Gemütlichkeit strahlt das Hotelrestaurant mit seinen kleinen separaten Räumlichkeiten aus, in dem gesunde, regional-saisonale Köstlichkeiten serviert werden. Für körperliche Aktivität steht ein Fitnessbereich zur Verfügung. Abgerundet wird der Gesundheitsurlaub durch ein vielseitiges Veranstaltungs- und Unterhaltungsprogramm.