Neue digitale Lern- und Lehrplattform KURSFREI: Das Hobby einfach zum Nebenberuf machen

In Deutschland gibt es über 600.000 Vereine, in denen Menschen mit Interessen von Sport, Kultur, Geschichte, Technik, Gesellschaft, kurz allen Interessensgebieten, zusammenfinden. Dazu kommen noch über 830 Volkshochschulen und laut Statistischem Bundesamt besuchen jedes Semester über 30.000 Gasthörende die deutschen Hochschulen.Diese Zahlen zeigen eindrucksvoll: Es gibt einen großen Durst nach Wissen aller Art – und in den Köpfen der Menschen hierzulande schlummern ein unermesslicher Wissensschatz und Expertise in allen Fachgebieten, die oft nur darauf warten, geteilt zu werden.Und wer würde nicht gerne sein Detailwissen, zu den Themen die ihn oder sie interessieren, mit anderen teilen, die sich genau für dasselbe Fachgebiet interessieren – und damit einen kleinen Zuverdienst einstreichen? Dieses Geld ließe sich auch guten Gewissens gleich wieder in das geliebte Hobby investieren.Bisher gab es nur wenige Möglichkeiten, selbst Kurse anzubieten. Da fallen zuerst die Volkshochschulen ein, aber die fokussieren sich eher auf ein lokales Publikum. Entsprechend allgemein sind die Themen. Expertenwissen aus Nischen findet dort selten den Weg ins Kursangebot.Hier kann jeder und jede einen Kurs, Workshop, Vorlesung oder Coaching anbieten. Veranstaltungen lassen sich einfach anlegen und erscheinen im Kursangebot, wo Interessierte aus ganz Deutschland sie sehen und buchen können. KURSFREI stellt das Videokonferenz-Tool und übernimmt die Abrechnung. Aber natürlich können Sie auch ganz klassische Präsenzveranstaltungen vor Ort mit KURSFREI durchführen.KURSFREI ist neu. Deshalb kostet die Registrierung für alle, die ihr Wissen in Kursen teilen wollen,Aber: Beeilen Sie sich, das Angebot ist zeitlich begrenzt.