Wolfgang Haffner Trio

Zahlreiche prominente Zusammenarbeiten mit unterschiedlichsten Künstler*innen und Bands, bei denen er seine Spuren hinterlassen hat, national wie international, sprechen für sich. Heute ist der zweifache ECHO-Jazz-Preisträger ohne Zweifel der bekannteste deutsche Schlagzeuger und zugleich einer der wenigen deutschen Musiker, die auch weltweit erfolgreich sind. Begleitet von Simon Oslender an den Keys und Thomas Stieger am Bass erschaffen sie eine faszinierende Klangwelt beim Open Air im Park. Ein Trio, das Haffners Vielseitigkeit und Virtuosität als Musiker eindrucksvoll zur Geltung bringt.3.500 Konzerte in 100 Ländern, von Japan bis Brasilien, von Südafrika bis Australien, von USA bis Russland. Seine markanten Beats sind auf 400 Alben zu hören. Die Liste der Musiker*innen, mit denen Haffner gemeinsam getourt und aufgenommen hat, ist endlos. Al Jarreau, Chaka Khan, Pat Metheny, Gregory Porter, Jan Garbarek, Nils Landgren, Nils Petter Molvaer, Till Brönner, Esbjörn Svensson, Roy Ayers, Bugge Wesseltoft, The Brecker Brothers, Bill Evans, Bob James, Nightmares on Wax, Ivan Lins, The Manhattan Transfer, Die Fantastischen Vier, Thomas Quasthoff, Albert Mangelsdorff, Konstantin Wecker, Klaus Doldinger, Ricardo Villalobos u. v. m. Wie viele der Besten seines Metiers gab sich Wolfgang Haffner jedoch nie mit dem reinen Schlagzeugspiel zufrieden, er begann bald mit dem Komponieren und Produzieren. Er gehört heute zu den erfolgreichsten europäischen Jazzmusiker*innen und Bandleader*innen und produzierte Künstler wie Max Mutzke und die isländische Fusion-Band Mezzoforte. Wolfgang Haffner hat bisher 18 Alben unter eigenem Namen veröffentlicht, darunter Erfolgsalben wie „Zooming“, „Shapes“, „Round Silence“, „Heart of the Matter“, „Kind of Cool“, „Kind of Spain“ und „Kind of Tango“.Simon Oslender gilt als einer der Shooting-Stars der deutschen Jazzszene. Sein Debüt „About Time“, u.a. mit Gaststars Randy Brecker und Bill Evans, schaffte es auf Anhieb in die Top 10 der deutschen Jazzcharts. Er ist Mitglied von Bill Evans & the Spykillers und tourte in seiner noch jungen Karriere bereits in Asien, Europa, Afrika und Australien. Thomas Stieger zählt zu den führenden Bassist*innen Deutschlands. Er tourte erstmals 2019 mit der Band von Wolfgang Haffner in Südostasien. Stieger sorgt seit Jahren für das Fundament in der Band von Sarah Connor. Darüber hinaus ist der Wahl-Berliner aber auch ein gefragter Sessionmusiker.