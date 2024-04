Kulinarisches Weinerlebnis im Weingut Martin Waßmer

Am Freitag, den 3. Mai 2024 um 19.30 Uhr findet ein kulinarisches Weinerlebnis mit Spargel-Menü im Weingut Martin Waßmer in Bad Krozingen-Schlatt statt. Der Winzer präsentiert zwei Winzersekte sowie fünf erlesene, auf das Menü abgestimmte Weine. Begleitend dazu serviert das Hotel-Restaurant & Partyservice Fallerhof ausgewähltes Fingerfood.Durch den Abend führen Weinexperten vom Weingut Martin Waßmer sowie Kurdirektor Rolf Rubsamen. Auch ein Rundgang in die „heiligen Hallen“ des Weingutes ist vorgesehen.Folgendes Menü steht an diesem Abend auf der Tagesordnung: Die Begrüßung der Teilnehmer erfolgt mit dem 2020er Pinot-Rosé Winzersekt brût. Anschließend folgt ein 2023er Weißer Burgunder Qualitätswein trocken mit Spargelquiche und ein 2023er Jung&Wild (Weißwein Cuvée) Qualitätswein trocken mit einem Spargel-Süppchen. Das Highlight ist ein 2021er Bad Krozinger Steingrüble Gutedel >SW< Qualitätswein trocken & 2019er Bad Krozinger Steingrüble Spätburgunder Qualitätswein trocken mit Putenmedaillon & Schweinemedaillon auf Spargelragout und Kartöffele oder (vegetarisch) Spargel im Crêpe mit Buttersauce & Kartöffele. Zum Dessert gibt es einen 2019er Pinot-Chardonnay Winzersekt brût zum Erdbeer-Zweierlei. Zum Abschluss folgt ein 2020er „CALMO“ (Rotwein Cuvée) Qualitätswein trocken mit Käse-Früchte-Spießle.Um 19.00 Uhr startet die Taschenlampen-Wanderung vor dem Eingang der Vita Classica-Therme nach Bad Krozingen-Schlatt (ca. 2 km). Für die Heimfahrt (ca. 22.30 Uhr) ist mittels Großraum-Taxen gesorgt.Der Preis pro Person beträgt 72,90 € zzgl. Vvk-Gebühr und beinhaltet neben dem kulinarischen Weinerlebnis einen Euro 10,00-Gutschein für Weine vom Weingut Martin Waßmer.Weitere Informationen und Tickets bei der Tourist-Information Bad Krozingen, Tel. +49 7633 4008 - 164 oder unter www.bad-krozingen.info