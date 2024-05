Grundlagen-Schwimmkurs im aquarado Freizeitbad ab 13. Mai 2024

Ab Montag, den 13.Mai 2024 startet der neue Schwimmkurs „Grundlagen für Kinder ab 6 Jahren“ im Freizeitbad aquarado. Der Kurs besteht aus fünf Einheiten, in denen die Kinder neben der korrekten Körperlage im Wasser, Fertigkeiten und Fähigkeiten im Wasser allgemein auch den Kraulbeinschlag in Brust- und Rückenlage erlernen.Der Schwimmkurs im Freizeitbad aquarado startet am Montag und erstreckt sich über fünf Einheiten von Montag, dem 13. Mai 2024, bis Freitag, dem 17. Mai 2024. Eine Einheit dauert immer ca. 75 Minuten und der Kurs beginnt jeweils um 14.30 Uhr. Grundvoraussetzung zur Teilnahme an dem Schwimmkurs ist, dass das Kind tauchen können muss.Die Kursanmeldung erfolgt ausschließlich online über www.bad-krozingen.info . Weitere Informationen zu den Schwimmkursen unter Tel. +49 7633 4008-120 oder unter www.bad-krozingen.info