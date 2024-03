Das Keltenbächle – Geführte E-Bike-Tour entlang des Neumagens ins Münstertal

Die malerische Region um Bad Krozingen lädt zu einer spannenden Entdeckungstour auf dem E-Bike ein. Die geführte E-Bike-Tour am 03. April um 09.00 bis 14.00 Uhr entlang des Neumagens ins idyllische Münstertal bietet Naturgenuss und sportliche Herausforderung gleichermaßen.



Mit einem mittleren Schwierigkeitsgrad und einer Strecke von etwa 30 km, bei einem Aufstieg von rund 270 m, ist diese Tour für abenteuerlustige Radfahrer mit guter Kondition geeignet. Die Route verläuft überwiegend auf Asphaltwegen und verspricht ein unvergessliches Fahrerlebnis durch die reizvolle Landschaft. Die Teilnahme erfordert einen Fahrradhelm sowie dem Wetter angepasste Kleidung. Ein Vesper und Getränke sollten ebenfalls mitgebracht werden. Die geführte Tour wird bei guter Witterung durchgeführt und dauert etwa 5 Stunden.



Die Abfahrt erfolgt um 9:00 Uhr vom Treffpunkt an der Tourist-Information beim Haupteingang der Vita Classica-Therme. Anmeldeschluss ist um 12:00 Uhr am Vortag der Führung.



Die Teilnahmegebühr beträgt 39 Euro pro Person. Optional kann ein E-Bike für 15 Euro pro Person ohne Gästekarte oder für 10 Euro mit Gästekarte ausgeliehen werden.



Entdecken Sie die Natur und genießen Sie ein aktives Freizeiterlebnis auf der geführten E-Bike-Tour durch Bad Krozingen und das Münstertal.

(lifePR) (