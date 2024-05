Biertasting - Belgische Biere

Die KROZiNGER Braumanufaktur präsentiert in diesem Jahr eine exklusive Bierverkostungsreihe. Von Februar bis November 2024 können Bierliebhaber eine faszinierende Reise durch verschiedene Bierstile und Geschmackswelten erleben. Die Termine und Themen reichen von Klassikern wie Pilsener und Palen bis hin zu besonderen Kreationen wie belgischen Bieren und verschiedenen Foodpairings.Das Abenteuer setzt sich am 8. Juni mit der Verkostung belgischer Biere fort. Der 6. Juli steht ganz im Zeichen von "Bierstile und Foodpairing", gefolgt von "Doppelt und Dreifach" am 10. August und "Bock auf Bier" am 7. September. Am 26. Oktober wird stolz "Stout'n Porter" präsentiert, gefolgt von einer erneuten Runde "Bierstile und Foodpairing" am 9. November.Der nächste Termin der Reihe findet am 8. Juni statt. Präsentiert werden Biere aus Belgien, einem Bierland wie kein anderes. Es hat Trappistenbrauereien, spontanvergorene Bierspezialitäten, Brautraditionen bis ins Mittelalter und innovative Jungbrauer zu bieten. Die Biere sind für ihre Vielfalt und Komplexität weltweit bekannt. Die Vielfalt an Brauverfahren und Zutaten führte zu einer außergewöhnlich breiten Palette an Bierstilen und Geschmacksprofilen. Es gibt aktuell mehr als 1000 verschiedene belgische Biervarianten und 2016 wurde die belgische Bierkultur sogar zum UNESCO Kulturerbe erklärt. Erleben Sie diese Vielfalt und Komplexität selbst. Und entdecken Sie Biere zum Entspannen und Genießen Der Ticketpreis liegt bei 35,- EUR pro Person.Alle Veranstaltungen finden im einladenden Ambiente des Vita Culinaria in der Herbert- Hellmann-Allee 12, 79189 Bad Krozingen statt. Unter der fachkundigen Leitung von Braumeister Marco Madlener erleben Sie einen Abend voller Geschmacksexplosionen und spannender Aromen.Die Veranstaltungen starten jeweils um 19:30 Uhr und enden um 21:00 Uhr. Sichern Sie sich rechtzeitig Ihre Tickets im Vorverkauf bei Reservix. Weitere Informationen sind bei der Tourist- Information Bad Krozingen im Kurgebiet, unter Telefon: 07633/4008-163 oder unter www.badkrozingen.info erhältlich.