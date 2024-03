„Barocke Klänge und Schlosszauber“

Im Rahmen des 27. Bad Krozinger Mozartfest präsentiert Laura Schmid mit ihrem Ensemble d’istinto am Donnerstag, den 21. März 2024, um 19:00 Uhr in der Evangelischen Christuskirche ein abwechslungsreiches Programm rund um Bachs Söhne und Zeitgenossen. Für das Konzert wird das Cembalo aus der Tasteninstrumente-Sammlung des Bad Krozinger Schlosses in die evangelische Christuskirche gebracht.



Das Ensemble d’istinto präsentiert mit Laura Schmid (Blockflöte), Sam Chapman (Theorbe/Barocklaute), Alex Jellici (Barockcello) und Eriko Wakita (Cembalo) Barockmusik auf höchstem Niveau in einer jungen und fesselnden Interpretation. Diese international anerkannten Künstler vereinen ihre verschiedenen kulturellen Hintergründe auf der Bühne zu einem eindrucksvollen Ensemble, das Veranstalter im In- und Ausland gleichermaßen begeistert. Obwohl die Mitglieder aus verschiedenen Teilen der Welt stammen, haben sie sich in der Schweiz, der Hochburg für Barockmusik, zusammengefunden. Das Ensemble wurde offiziell im Sommer 2013 gegründet und hat bereits bei renommierten Festivals wie dem Lucerne Festival und dem Davos Festival Young Artists in Concert sowie bei den Pollinger Tagen Alter und Neuer Musik gespielt. Das Konzert, bei dem Laura Schmid dieses Jahr auftritt, ist eines von nur fünf Auftritten, was es zu einem exklusiven Ereignis macht. Das Programm besteht aus Werken von Bachs Söhnen und zeitgenössischen Komponisten wie Hasse. Laura Schmid legt besonderen Wert darauf, den Zuhörern ein außergewöhnliches Erlebnis zu bieten, bei dem sie sich entspannt zurücklehnen und die Musik genießen können.



Laura Schmid ist nicht nur eine herausragende Künstlerin, sondern auch eine facettenreiche Persönlichkeit. Geboren 1989 in Stuttgart, absolvierte sie ihr Studium an der Hochschule der Künste in Bern. Mit Auszeichnung schloss sie sowohl ihren Bachelor als auch ihren Pädagogikmaster sowie ihr Solistendiplom ab und erhielt zahlreiche Preise für ihre herausragenden Leistungen. Sie ist nicht nur eine begabte Musikerin, sondern beherrscht auch etwa 20 verschiedene Flöteninstrumente. Diese Vielseitigkeit spiegelt sich in ihrem musikalischen Repertoire wider. Ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten haben sie bereits auf die Bühnen vieler renommierter Festivals und in Zusammenarbeit mit namhaften Orchestern geführt, darunter das Zürcher Kammerorchester, das Berner Barockorchester und das Münchener Kammerorchester. Sie musizierte sogar mit Cappella Gabetta, zu der Sol Gabetta, eine der weltweit erfolgreichsten Cellistinnen, gehört. Was Laura Schmid jedoch besonders auszeichnet, ist ihre persönliche Bindung zu Bad Krozingen. Durch ihre Tante, die eine enge Verbindung zu der Stadt hat, pflegt sie eine besondere Beziehung zu diesem Ort. Dies verleiht ihrer Musik eine zusätzliche emotionale Tiefe und macht ihre Auftritte zu unvergesslichen Erlebnissen für das Publikum.



Im Rahmen des 50-jährigen Jubiläums der Schlosskonzerte erwartet das Publikum eine besondere Konzertreihe unter dem Titel „Mozart donnerstags um 4“ im Schloss Bad Krozingen. Die Konzertreihe präsentiert Studierende verschiedener renommierter Musikhochschulen, die sich der Interpretation von Klaviersonaten Wolfgang Amadeus Mozarts widmen. Von der Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen bis zur Hochschule für Musik und Theater München wird es jeden Donnerstagnachmittag vom 4. April bis zum 9. Mai, jeweils um 16.00 Uhr, ein musikalisches Highlight geben. Das Publikum darf sich auf ein abwechslungsreiches Repertoire verschiedener Hochschulen freuen, darunter beispielsweise die Haute école de musique de Genève HEM und die Hochschule f. Musik u. Darstellende Kunst Stuttgart.



Karten sind an der Tageskasse oder per Vorbestellung unter: info@schlosskonzertebadkrozingen. de erhältlich.

