27. Bad Krozinger Mozartfest

Zu Beginn der diesjährigen Veranstaltungsreihe präsentieren unter dem TitelGesangssolisten und ein Hornensemble berühmte Opern- und Operettenmelodien am Sonntag, den, im Kurhaus Bad Krozingen. Als Gesangssolisten wirken mit, Anna Baxter, Sopran, Steffen Schantz, Tenor und Telmo Mazurek, Bass. Außerdem treten drei Solisten der deutschlandweit bekannten Aurelius Sängerknaben aus Calw auf. Es spielt das Cornocopia Ensemble, acht Hornisten der Jugendmusikschule Südlicher Breisgau e. V., berühmte Opernchöre. Zsolt Lendvai begleitet die Veranstaltung auf dem Klavier. Die „Opernnacht“ im Kurhaus Bad Krozingen steht unter der Leitung von Heiko Mazurek, Chorleiter, Musiklehrer und Hornist.Am, tritt Laura Schmid mit ihrem Ensemble d´istinto in der Evangelischen Christuskirche in Bad Krozingen auf. Die Musik des deutschen Spätbarocks zeigt neue Klangfarben, Formen und unerwartete harmonische Abfolgen, die es in diesem Konzert zu entdecken gilt. Das Ensemble d’istinto gestaltet ein abwechslungsreiches Programm rund um Bachs Söhne und Zeitgenossen. Das Ensemble d´istinto spielt vor der Pause Johann Joachim Quantz, Sonate in C-Dur, QV 1:145, und Wilhelm Friedemann Bach, Sonata für Flöte und Basso Continuo, BR WFB B 17. Von Silvius Leopold Weiss erklingen drei Sätze aus der Sonata Nr.3 in g-Moll. Vor der Pause bildet von Johann Adolf Hasse die Sonata per flauto e b.c. op.2 no.3 den krönenden Abschluss des ersten Teils der Veranstaltung. Nach der Pause beginnt der zweite Teil des Konzertes mit Ernst Gottlieb Baron, Concerto a flauto dolci, au luth. Es folgen von Carl Philipp Emanuel Bach die Variationen über die Folie d’Espagne, Wq 118/9. Von Johann Adolf Hasse, die Sinfonia per violoncello e b. c., und von Carl Philipp Emanuel Bach, die Sonata für Flöte und Basso Continuo, Wq 124, beenden den Konzertabend. Das Ensemble d´istinto besteht aus den Künstlern Laura Schmid, Blockflöte, Alex Jellici, Barockcello, Sam Chapman, Barocklaute/Theorbe und Eriko Wakita, Cembalo.Der Klassik-Brunch im Frühling am Ostermontag, denundim Kurhaus bietet traditionell einen Ohren- und Gaumenschmaus für die ganze Familie. Ein umfangreiches Brunch-Büfett, bestehend aus einem Frühstücksbüfett und einem Mittagsbüfett, der Kurhaus-Gastronomie inkl. Kaffee, Orangensaft und einem Glas Sekt zur Begrüßung erwartet die Besucher. So bietet das Frühstücksbüfett eine große Auswahl an Brötchenvariationen, Croissants, Süßes und Herzhaftes für „obendrauf“ sowie verschiedene Salate und vieles mehr. Zum Mittagsbüfett erwarten die Gäste verschiedene Hauptgänge sowie unterschiedliche Beilagen. Abgerundet wird die Veranstaltung durch mehrere Desserts (Speisenänderungen vorbehalten). Musikalisch umrahmt das Johann-Strauß-Ensemble unter der Leitung des Kapellmeisters Tibor Szüts den Brunch mit Werken von Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Strauß u. a. Das Johann-Strauß-Ensemble besteht aus Berufsmusikern mit klassischer Ausbildung. Unter der bewährten Leitung von Kapellmeister Tibor Szüts, 1. Geige, spielen auf hohem musikalischem Niveau: Zsolt Németh (Klavier), Edina Luczó (2. Geige), Markus Lechner (Kontrabass), Alexander Ziemann (Schlagzeug/Percussion), Claire Garde (Flöte) und Oliver Shermacher (Klarinette). Etwa 700 Musikstücke umfasst das Repertoire des Orchesters: von Wiener Salonmusik und ungarischer Zigeunermusik über Operetten- und Musical-Melodien bis hin zu klassischen Opern und das Orchester wird die Besucher beschwingt über den Mittag begleiten.Wenn im ehrwürdigen Theatersaal klassische Musik erklingt und sich das Publikum vor Lachen und Staunen kaum auf den Stühlen halten kann, dann sind dieam Werk. Sie sind die Paradiesvögel in der Welt der klassischen Musik und sorgen mit ihrem zwerchfellerschütternden, tempo- und geistreich ausgefochtenen musikalischen Feuerwerk der Töne seit nun mehr 30 Jahren für unvergessliche Abende in Konzerthäusern und Theatern in ganz Europa. Was die vielfach preisgekrönten und fernseherprobten Großmeister des musikalischen Lachtheaters bieten, ist unbeschreiblich. Kaum hat der schwarz befrackte Pianist sich zum Solo ans Klavier begeben, wird er von Mäx, seinem langmähnigen Gegenspieler mit geistreicher List und Tücke in haarsträubende, aberwitzige Duelle verwickelt. Gut zwei Dutzend Instrumente und ihre musikalischen und artistischen Lieblingsszenen haben die Publikumsverzauberer im Gepäck und verwandeln im Handumdrehen die Konzertsäle und Theater in tosende Arenen größter Heiterkeit. „Teatro Musicomico“ - zwei fulminante Stunden des unbeschwert-beseelten Lachens und Staunens sind amim Kurhaus zu erleben.Am, präsentiert dasein Orchesterkonzert mit Solisten im Kurhaus Bad Krozingen. Zu Beginn des Konzertes wird von Gioachino Rossini die Ouvertüre „Die diebische Elster“ aufgeführt. Dann folgt von Wolfgang Amadeus Mozart sein einziges Konzert für Flöte, Harfe und Orchester in C-Dur KV 299. Als Solisten treten dabei auf Georg Zielinski, Flöte, und Julia Weissbarth, Harfe. Das Orchester bringt des Weiteren von Jean Sibelius die Finlandia op. 26 zu Gehör. Von Franz Schubert die Sinfonie Nr. 8 in h-Moll D 759 genannt „Die Unvollendete“ beendet den Konzertabend. Die Leitung der Veranstaltung liegt in den bewährten Händen von Uwe Müller-Feser, Dirigent und Mitbegründer des Markgräfler Symphonieorchesters.Die, ein szenisch-musikalischer Abend, wird amvon Studierenden der Hochschule für Musik Freiburg gestaltet. Sie präsentieren Arien, Duette und Ensembles aus Opern von Wolfgang Amadeus Mozart und anderen Komponisten, die sie an der Opernschule erarbeitet haben. Dabei treffen Studierende aller Gesangsklassen aufeinander, die sich in Spiel und Musik verbinden. Talent allein genügt nicht! Werdende Opernsängerinnen und ‐ Sänger müssen, neben den stimmlichen Fähigkeiten, die sie bei ihren jeweiligen Professorinnen und Professoren entwickeln, auch lernen, sich auf der Bühne zu bewegen und darstellerisch überzeugend in den verschiedensten Rollen zu agieren. Dies geschieht an der Hochschule für Musik Freiburg im Institut für Musiktheater im „szenischen Unterricht“. Am Klavier begleiten Prof. Neil Beardmore, Prof. Marius Stieghorst sowie Studierende. Die Szenische Erarbeitung fand unter der Leitung von Prof. Alexander Schulin statt. Die Gesamtverantwortung für diese Veranstaltung liegt in den bewährten Händen von Prof. Katharina Kutsch und Prof. Regina Kabis-Elsner.Weitere Informationen und Tickets sind bei der Tourist-Information Bad Krozingen, Tel. +49 7633 4008-163 sowie online unter www.bad-krozingen.info erhältlich.Im Rahmen des 50-jährigen Jubiläums der Schlosskonzerte erwartet das Publikum eine besondere Konzertreihe unter dem Titel „“ im Schloss Bad Krozingen. Die Konzertreihe präsentiert Studierende verschiedener renommierter Musikhochschulen, die sich der Interpretation von Klaviersonaten Wolfgang Amadeus Mozarts widmen. Von der Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen bis zur Hochschule für Musik und Theater München wird es, ein musikalisches Highlight geben. Das Publikum darf sich auf ein abwechslungsreiches Repertoire verschiedener Hochschulen freuen, darunter beispielsweise die Haute école de musique de Genève HEM und die Hochschule f. Musik u. Darstellende Kunst Stuttgart.Karten sind an der Tageskasse oder per Vorbestellung unter: info@schlosskonzerte-badkrozingen.de erhältlich.