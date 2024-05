27. Bad Krozinger Mozartfest - Klassik-Brunch

Das 27. Bad Krozinger Mozartfest, zu Ehren Wolfgang Amadeus Mozarts, präsentiert auch dieses Jahr wieder ein exquisites Programm für Musikliebhaber. Der beliebte Klassik-Brunch ist wieder zurück. Dieses Jahr am Muttertag, dem 12. Mai 2024 ab 11.00 Uhr.



Ein reichhaltiges Brunch-Büfett erwartet die Gäste, bestehend aus einer vielfältigen Auswahl an Frühstücks- und Mittagsgerichten der Kurhaus-Gastronomie. Dazu gehören köstliche Brötchenvariationen, frische Croissants, süße und herzhafte Leckereien sowie eine Auswahl an Salaten. Beim Mittagsbüfett erwarten die Besucher verschiedene Hauptgerichte mit passenden Beilagen und eine Auswahl an verführerischen Desserts. Musikalisch umrahmt wird der Brunch vom renommierten Johann-Strauß-Ensemble unter der Leitung des Kapellmeisters Tibor Szüts. Das Ensemble, bestehend aus hochqualifizierten Berufsmusikern, präsentiert ein breites Repertoire von Werken von Wolfgang Amadeus Mozart bis Johann Strauß, um die Gäste musikalisch zu begleiten und zu unterhalten.

