Yoga und Wald-Tag am 20. September 2025
Mit Kursleiterin Andrea Bönig
Es stehen noch ein paar freie Plätze zur Verfügung.
Im Einklang mit der Natur Körper, Geist und Seele stärken – das bietet der Yoga & Wald-Tag am Samstag, den 20. September 2025 in Bad Harzburg.
Inmitten der ruhigen Kulisse der Sole-Therme und der umliegenden Wälder erwartet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein ganzheitliches Wohlfühlprogramm unter der Leitung von Andrea Bönig.
Der Tag startet um 10:00 Uhr mit einer vitalisierenden Hatha Yoga-Einheit in der Sole-Therme. Im Anschluss folgt ein erholsamer Waldspaziergang, von 11:30 bis 14.30 Uhr, mit Einkehrmöglichkeit, der die natürliche Umgebung bewusst mit allen Sinnen erfahrbar macht.
Am Nachmittag stehen zwei weitere Programmpunkte auf dem Plan: eine regenerierende Yin-Yoga-Einheit von 14:30 bis 15:30 Uhr, gefolgt von einer meditativen Klangreise bis 16:00 Uhr, die für tiefe Entspannung sorgt und den Tag harmonisch ausklingen lässt.
Organisatorisches:
Der Yoga & Wald-Tag findet bei jedem Wetter statt – wetterfeste Kleidung wird daher empfohlen.
Beginn: 10:00 Uhr in der Sole-Therme Bad Harzburg
Kosten: 70,00 € pro Person
Anmeldung: direkt an der Kasse der Sole-Therme oder telefonisch unter 05322 75360
Weitere Informationen: https://www.bad-harzburg.de/wellness-gesundheit/bad-harzburger-sole-therme-1
Erleben Sie einen Tag voller Achtsamkeit, Bewegung und Naturverbundenheit – für mehr Balance und innere Ruhe im Alltag.
Ansprechpartner für Medienvertreter/innen:
Sole-Therme Bad Harzburg, Kasse Sole-Therme Tel.-Nr. 05322/75360