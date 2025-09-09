Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1035002

Kur-, Tourismus- und Wirtschaftsbetriebe der Stadt Bad Harzburg GmbH Nordhäuser Straße 4 38667 Bad Harzburg, Deutschland http://www.bad-harzburg.de
Ansprechpartner:in Frau Gioia Otte +49 5322 75314
Logo der Firma Kur-, Tourismus- und Wirtschaftsbetriebe der Stadt Bad Harzburg GmbH

Yoga und Wald-Tag am 20. September 2025

Mit Kursleiterin Andrea Bönig

(lifePR) (Bad Harzburg, )
 

Es stehen noch ein paar freie Plätze zur Verfügung.

Im Einklang mit der Natur Körper, Geist und Seele stärken – das bietet der Yoga & Wald-Tag am Samstag, den 20. September 2025 in Bad Harzburg.

Inmitten der ruhigen Kulisse der Sole-Therme und der umliegenden Wälder erwartet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein ganzheitliches Wohlfühlprogramm unter der Leitung von Andrea Bönig.

Der Tag startet um 10:00 Uhr mit einer vitalisierenden Hatha Yoga-Einheit in der Sole-Therme. Im Anschluss folgt ein erholsamer Waldspaziergang, von 11:30 bis 14.30 Uhr, mit Einkehrmöglichkeit, der die natürliche Umgebung bewusst mit allen Sinnen erfahrbar macht.

Am Nachmittag stehen zwei weitere Programmpunkte auf dem Plan: eine regenerierende Yin-Yoga-Einheit von 14:30 bis 15:30 Uhr, gefolgt von einer meditativen Klangreise bis 16:00 Uhr, die für tiefe Entspannung sorgt und den Tag harmonisch ausklingen lässt.

Organisatorisches:

Der Yoga & Wald-Tag findet bei jedem Wetter statt – wetterfeste Kleidung wird daher empfohlen.

Beginn: 10:00 Uhr in der Sole-Therme Bad Harzburg
Kosten: 70,00 € pro Person
Anmeldung: direkt an der Kasse der Sole-Therme oder telefonisch unter 05322 75360
Weitere Informationen: https://www.bad-harzburg.de/wellness-gesundheit/bad-harzburger-sole-therme-1

Erleben Sie einen Tag voller Achtsamkeit, Bewegung und Naturverbundenheit – für mehr Balance und innere Ruhe im Alltag.

Ansprechpartner für Medienvertreter/innen:
Sole-Therme Bad Harzburg, Kasse Sole-Therme Tel.-Nr. 05322/75360

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.