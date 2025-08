Yoga & Wein Zeremonie – cheers & namaste

Im Bistro Salz & Seele erwartet die Gäste ein außergewöhnliches Event, das Genuss und Entspannung harmonisch miteinander verbindet.



Am 17. Oktober 2025 erleben alle Gäste einen besonderen Abend, der die Sinne anspricht und Körper und Geist in Einklang bringt.



Unter der Anleitung des erfahrenen Sommeliers Alessandro De Soghe können sich die Teilnehmer auf eine handverlesene Auswahl an Weinen freuen – darunter auch erlesene alkoholfreie Varianten. Diese sind perfekt abgestimmt auf die sanften Yogaübungen der Yoga-Coachin Andrea Bönig, die ihre Teilnehmer mit einer Kombination aus Atem- und Körperübungen zu innerer Balance führt. Auch Anfänger sind herzlich willkommen!



Für nur 29,00 € pro Person bietet dieses Event die Gelegenheit, in die Welt der Weine und der Körperwahrnehmung einzutauchen. Die Teilnahmeplätze sind begrenzt, daher empfiehlt sich eine frühzeitige Anmeldung. Karten sind am Kassentresen der Sole-Therme erhältlich.



Ob als Geschenkidee oder für den eigenen Genussmoment – das Wein & Yoga-Event im Bistro Salz & Seele ist ein Erlebnis der besonderen Art, das neue Energie und Entspannung schenkt.

