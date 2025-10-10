Kontakt
Wiedereröffnung des Tretbeckens im Bad Harzburger Kurpark

Tretbecken im Bad Harzburger Kurpark wieder geöffnet

Nach erfolgreichem Abschluss der Sanierungsarbeiten steht das beliebte Tretbecken im Bad Harzburger Kurpark Besucherinnen und Besuchern ab sofort wieder zur Verfügung.

Die Wiedereröffnung fand am Donnerstag, 9. Oktober 2025, im Beisein des Bürgermeisters und Aufsichtsratsvorsitzenden der Kur-, Tourismus- und Wirtschaftsbetriebe der Stadt Bad Harzburg GmbH (KTW) Ralf Abrahms, KTW-Geschäftsführer Christian Klamt sowie Martin Fiebig, Leiter der KTW-Technik, statt.

Im Rahmen der Maßnahme wurde das Tretbecken grundlegend erneuert und optisch aufgewertet. „Wir freuen uns, dass wir das Tretbecken noch vor dem Beginn der Herbstferien fertigstellen konnten. Dabei sind nicht nur die bereitgestellten Fördermittel des Landes zu erwähnen, die über die Stadt Bad Harzburg zur Verfügung gestellt wurden, sondern auch die Eigenleistung der KTW-Handwerkerabteilung. Der Kurpark erhält mit diesem neuen Angebot eine umfassende Aufwertung, die unsere Gäste sicher zu schätzen wissen“, so KTW-Geschäftsführer Christian Klamt.

Die Sanierung ist Teil eines Förderprogramms des Landes Niedersachsen, das in den Jahren 2024 und 2025 insgesamt zwei Millionen Euro zur Stärkung des Gesundheitstourismus in prädikatisierten Heilbädern und Kurorten bereitgestellt hat. Für die Attraktivierung des Tretbeckens wurden 38.000 Euro Fördermittel bewilligt und zweckgebunden eingesetzt.

Dank dieser Unterstützung steht die beliebte Kneippsche Wassertretanlage im Herzen des Kurparks nun wieder in vollem Umfang für gesundheitsbewusste Gäste und Einheimische zur Verfügung.

