Weinfest in Bad Harzburg vom 26. Juni – 29. Juni 2025 im Oberen Badepark

Von Donnerstag, 26.06. bis Sonntag, 29.06.2025 findet im oberen Badepark - direkt vor der historischen Wandelhalle – wieder das beliebte Weinfest in Bad Harzburg statt. Edle Weine werden hier ebenso zu finden sein wie spritzige Longdrinks und internationale Cocktail-Spezialitäten. Ein großes kulinarisches Speisenangebot, passende Live-Musik und viele kleine Überraschungen runden dieses einzigartige Event ab.

Der Eintritt ist selbstverständlich an allen Tagen frei.



Donnerstag, 26.06.2025 ab 17.00 Uhr

„Lagerfeiermusik“

Musik für gute Laune, wie geschaffen für einen gelungenen Auftakt des diesjährigen Weinfestes.



Freitag, 27.06.2025 ab 16.00 Uhr

„Mick D. Hits & Evergreens“

Ob Rock’n Roll, Evergreens, ausgewählter Schlager, Pop, Beat und vielem mehr…

Das Programm ist gespickt mit Höhepunkten und die gute Laune kommt auf keinen Fall zu kurz.



Samstag, 28.06.2025 ab 15.00 Uhr

„CaszKings“

Ehrlicher Country-Sound, geradliniger Rock’n Roll und schöne Stimmen - purer Musikgenuss, „so wie früher“: Ein Wiederhören mit Klassikern von Johnny Cash, Elvis Presley und vielen anderen Interpreten aus dieser Zeit.



Samstag, 29.06.2025 ab 12.00 Uhr

„Old Fellaz – Fine old Hippie Music & Rock’n Roll - “

Zwei Männer und über 140 Lebensjahre auf der Bühne – das sind die „Old Fellaz“, frei übersetzt: „die alten Kerle“.

Die langjährige Bühnenerfahrung der Musiker garantiert ein Erlebnis der besonderen Art. Stimmungsvolle Balladen, Mitsingschlager und Rock’n Roll in vielen Variationen.

