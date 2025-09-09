Wanderung zum Luchsgehege

Bad Harzburg ist ein idealer Ausgangspunkt, um den Harz zu erwandern Besonders im Spätsommermonat September lockt eine Wanderung in und um Bad Harzburg, wenn sich die Landschaft die letzten Male im Sommergrün zeigt.

Begleitet von erfahrenen Wanderführern lernen Teilnehmer/innen viel über die Natur und die Umgebung kennen. Die Kur-, Tourismus- und Wirtschaftsbetriebe der Stadt Bad Harzburg bieten Gästen und Einwohnern jede Woche die Möglichkeit, an einer geführten Stadtwanderung und Wanderung teilzunehmen, um gemeinsam mit erfahrenen Wanderführern Bad Harzburg und die Umgebung zu erwandern. Dabei stehen jeweils unterschiedliche Touren und Ziele auf dem Programm. Start ist vor der Tourist-Information Bad Harzburg, Nordhäuser Str. 4. Festes Schuhwerk und eine der jeweiligen Jahreszeit entsprechende Kleidung wird allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern empfohlen.



Am Samstag, den 20. September 2025, findet eine etwa 12 km lange Wanderung unter der Leitung von Wanderführer Reinhard Vierke statt. Durch das Kalte Tal führt der Weg zunächst zum Luchsgehege an den Rabenklippen (Stempelstelle-HWN 170), weiter zum Kreuz des Deutschen Ostens (Stempelstelle-HWN 122). Der Rückweg erfolgt durch das Krodotal.

Für die ca. 4,5-stündige Tour wird Rucksackverpflegung empfohlen.

Treffpunkt ist um 10:15 Uhr an der Tourist-Information.



Für Gästekarteninhaber kosten alle Themenwanderungen jeweils 3,00 €. Alle weiteren Teilnehmer zahlen beim Wanderführer 5,00 €.

