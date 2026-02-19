Wanderung zum Luchsgehege an den Rabenklippe
Wanderangebot der KTW Bad Harzburg
Am Samstag, 21. März 2026, findet eine etwa 3,5- stündige Wanderung unter der Leitung von Wanderführer Reinhard Vierke statt. Die Tour führt durch das Kalte Tal und die Tiefe Kohlstelle zum Luchsgehege an den Rabenklippen. Der Rückweg erfolgt über den Brand, weiter über die Säperstelle und den Antoniusplatz. Für die etwa 9km lange Tour wird Rucksackverpflegung empfohlen.
Der Treffpunkt für die Wanderung ist um 10:15 Uhr an der Tourist-Information.
Für Gästekarteninhaber kosten alle Themenwanderungen jeweils 3,00 €. Alle weiteren Teilnehmer zahlen beim Wanderführer 5,00 €.