Wanderung zum Luchsgehege an den Rabenklippe

Bad Harzburg ist ein idealer Ausgangspunkt, um den Harz zu erwandern. Im ersten Frühlingsmonat März lockt eine Wanderung in und um Bad Harzburg, wenn sich die Landschaft langsam gen Frühjahr entwickelt und vielleicht schon an der einen oder anderen Stelle erste Frühblüher gesichtet werden können. Begleitet von erfahrenen Wanderführern lernen Teilnehmer/innen viel über die Natur und die Umgebung kennen. Die Kur-, Tourismus- und Wirtschaftsbetriebe der Stadt Bad Harzburg bieten Gästen und Einwohnern jede Woche die Möglichkeit, an einer geführten Stadtwanderung und Wanderung teilzunehmen, um gemeinsam mit erfahrenen Wanderführern Bad Harzburg und die Umgebung zu erwandern. Dabei stehen jeweils unterschiedliche Touren und Ziele auf dem Programm. Start ist vor der Tourist-Information Bad Harzburg, Nordhäuser Str. 4. Festes Schuhwerk und eine der jeweiligen Jahreszeit entsprechende Kleidung wird allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern empfohlen.



Am Samstag, 21. März 2026, findet eine etwa 3,5- stündige Wanderung unter der Leitung von Wanderführer Reinhard Vierke statt. Die Tour führt durch das Kalte Tal und die Tiefe Kohlstelle zum Luchsgehege an den Rabenklippen. Der Rückweg erfolgt über den Brand, weiter über die Säperstelle und den Antoniusplatz. Für die etwa 9km lange Tour wird Rucksackverpflegung empfohlen.



Der Treffpunkt für die Wanderung ist um 10:15 Uhr an der Tourist-Information.



Für Gästekarteninhaber kosten alle Themenwanderungen jeweils 3,00 €. Alle weiteren Teilnehmer zahlen beim Wanderführer 5,00 €.

