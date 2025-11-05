Wanderung um den Winterberg

Bad Harzburg ist ein idealer Ausgangspunkt, um den Harz zu erwandern Wenn der Herbst sich langsam dem Ende entgegenneigt und es allmählich zur Winterzeit übergeht, lockt eine Wanderung in und um Bad Harzburg, um die letzten Bäume mit Laubfärbung bei kühler und klarer Luft entdecken zu können sowie die wunderschöne Landschaft zu genießen.



Begleitet von erfahrenen Wanderführern lernen Teilnehmer/innen viel über die Natur und die Umgebung kennen. Die Kur-, Tourismus- und Wirtschaftsbetriebe der Stadt Bad Harzburg bieten Gästen und Einwohnern jede Woche die Möglichkeit, an einer geführten Stadtwanderung und Wanderung teilzunehmen, um gemeinsam mit erfahrenen Wanderführern Bad Harzburg und die Umgebung zu erwandern. Dabei stehen jeweils unterschiedliche Touren und Ziele auf dem Programm. Start ist vor der Tourist-Information Bad Harzburg, Nordhäuser Str. 4. Festes Schuhwerk und eine der jeweiligen Jahreszeit entsprechende Kleidung wird allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern empfohlen.



Am Samstag, den 15. November 2025, lädt Wanderführer Uwe Siebels zu einer rund 10 km langen Wanderung ein. Die Tour führt über den Winterberg-Hangweg zum Hasselteich und Molkenhaus (Stempelstelle HWN 169). Der Rückweg verläuft über den Teufelsstieg und die Ettersklippe.

Die Tour dauert etwa 4 Stunden. Rucksackverpflegung wird empfohlen.



Treffpunkt ist um 10:15 Uhr an der Tourist-Information.



Für Gästekarteninhaber kosten alle Themenwanderungen jeweils 3,00 €. Alle weiteren Teilnehmer zahlen beim Wanderführer 5,00 €.

(lifePR) (