Bad Harzburg ist ein idealer Ausgangspunkt, um den Harz zu erwandern. Besonders im Dezember, in der Weihnachtszeit, wenn mit etwas Glück durch schneebedeckte Landschaften gewandert werden kann.



Begleitet von erfahrenen Wanderführern lernen Teilnehmer/innen viel über die Natur und die Umgebung kennen. Die Kur-, Tourismus- und Wirtschaftsbetriebe der Stadt Bad Harzburg bieten Gästen und Einwohnern jede Woche die Möglichkeit, an einer geführten Stadtwanderung und Wanderung teilzunehmen, um gemeinsam mit erfahrenen Wanderführern Bad Harzburg und die Umgebung zu erwandern. Dabei stehen jeweils unterschiedliche Touren und Ziele auf dem Programm. Start ist vor der Tourist-Information Bad Harzburg, Nordhäuser Str. 4. Festes Schuhwerk und eine der jeweiligen Jahreszeit entsprechende Kleidung wird allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern empfohlen.



Am Samstag, den 13. Dezember 2025 lädt Wanderführerin Sonja Vierke zu einer rund 4-stündigen Wanderung nach Goslar zum Weihnachtsmarkt ein.

Die Strecke führt vom Startpunkt entlang des Gatterweges nach Oker und weiter über den Kaiserweg direkt nach Goslar. Dort besteht im Anschluss die Möglichkeit, den Goslarer Weihnachtsmarkt zu besuchen.



Die Strecke umfasst etwa 12 km; Rucksackverpflegung wird empfohlen. Die Rückfahrt nach Bad Harzburg erfolgt mit dem Linienbus (Selbstzahler).



Treffpunkt ist um 10:15 Uhr an der Tourist-Information.



Für Gästekarteninhaber kosten alle Themenwanderungen jeweils 3,00 €. Alle weiteren Teilnehmer zahlen beim Wanderführer 5,00 €.

(lifePR) (