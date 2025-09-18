Kontakt
Wanderangebot des Harzklub Bad Harzburg im Monat Oktober

Harzklub-Zweigverein Bad Harzburg

Der Harzklub Bad Harzburg lädt Natur- und Wanderfreunde zu kostenfreien, geführten Wanderungen durch die wunderschöne Harzregion ein. Entdecken Sie die beeindruckende Landschaft, erfahren Sie mehr über die lokale Flora und Fauna und genießen Sie die frische Luft bei unvergesslichen Erlebnissen inmitten der Natur.

Für alle Wanderungen wird eine Rucksackverpflegung empfohlen, um gut gestärkt unterwegs zu sein. Machen Sie sich auf, die Vielfalt des Harzes zu erleben – und das völlig kostenfrei! Eine Anmeldung ist wünschenswert, aber nicht erforderlich.

Kurzwanderung am Vormittag - leichte Wanderung ca. 2 - 2,5 Stunden
  • 10.2025 um 9.00 Uhr
Treffpunkt: Wandertreff an der Tourist-Information, Nordhäuser Str.4, Bad Harzburg

Wanderführer: Detlef Hohlbein

35. Jahrestag der Deutschen Einheit auf dem Brocken
  • Mittelschwere Wanderung und Teilnahme an der Gedenkfeier anlässlich der Wiedervereinigung (11.00 Uhr)
03.10.2025 um 8.00 Uhr

Treffpunkt: Tedi-Parkplatz, Herzog-Julius-Str. 2, Bad Harzburg

Wanderführerin: Sabine Barnert

Sonntagswanderungen
  • Der herbstlich bunt gefärbte Harly - 14 km mittelschwere Wanderung –
Wanderung über den Kammweg des Harly

05.10.2025 um 9.15 Uhr

Treffpunkt: Tedi-Parkplatz, Herzog-Julius-Str. 2, Bad Harzburg

Wanderführerin: Ines Hohlbein
  • Herbstliche Laubfarben erleben – 13,5 km mittelschwere Wanderung –
Runde durch Bad Grund und den herbstlichen Weltwald

12.10.2025 um 9.15 Uhr

Treffpunkt: Tedi-Parkplatz, Herzog-Julius-Str. 2, Bad Harzburg

Wanderführerin: Stephan Schaaff
  • Von Lonau zur Hanskühnenburg - 15 km mittelschwere Wanderung –
Lonau – Dresselplatz – Fastweg – Hanskühnenburg – Mariental - Lonau

19.10.2025 um 9.15 Uhr

Treffpunkt: Tedi-Parkplatz, Herzog-Julius-Str. 2, Bad Harzburg

Wanderführerin: Detlef Hohlbein
  • Bergbau, Kunst und Kämme – 20 km mittelschwere Wanderung –
Ein Streifzug durch den südlichen Salzgitter Höhenzug

Grube Fortuna mit NABU-Streuobstwiese - Mausebrunnen - Kammweg über den Bärenkopf -

Grube Ida - Vöppstedter Quelle - Kammweg Köppelsmannsberg - Schloss Liebenburg

26.10.2025 um 9.15 Uhr

Treffpunkt: Tedi-Parkplatz, Herzog-Julius-Str. 2, Bad Harzburg

Wanderführer: Uwe Siebels

Pedelec-Tour
  • Tour im Harzvorland - 50-60 km mittelschwere Tour
08.10.2025 um 9.30 Uhr

Treffpunkt wird bei Anmeldung bekanntgegeben

Anmeldung und Führung: Detlef Hohlbein, Tel.-Nr. 0151 15230068

Öffnungszeiten Remise
  • 10.2025
  • 10.2025
  • 10.2025
jeweils von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr

Führungen: jeden 1. Donnerstag im Monat / Sonderführungen nach Absprache

02.10.2025 von 15.30 Uhr - 17.30 Uhr

Probezeiten der "Harzer Roller"

Die Harzer Roller proben jeden Dienstag, ab 19:00 Uhr in der Rollerhütte, Landstraße 89 in Harlingerode.

