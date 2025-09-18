Wanderangebot des Harzklub Bad Harzburg im Monat Oktober

Für alle Wanderungen wird eine Rucksackverpflegung empfohlen, um gut gestärkt unterwegs zu sein. Machen Sie sich auf, die Vielfalt des Harzes zu erleben – und das völlig kostenfrei! Eine Anmeldung ist wünschenswert, aber nicht erforderlich.
Kurzwanderung am Vormittag - leichte Wanderung ca. 2 - 2,5 Stunden
- 10.2025 um 9.00 Uhr
Wanderführer: Detlef Hohlbein
35. Jahrestag der Deutschen Einheit auf dem Brocken
- Mittelschwere Wanderung und Teilnahme an der Gedenkfeier anlässlich der Wiedervereinigung (11.00 Uhr)
Treffpunkt: Tedi-Parkplatz, Herzog-Julius-Str. 2, Bad Harzburg
Wanderführerin: Sabine Barnert
Sonntagswanderungen
- Der herbstlich bunt gefärbte Harly - 14 km mittelschwere Wanderung –
05.10.2025 um 9.15 Uhr
Treffpunkt: Tedi-Parkplatz, Herzog-Julius-Str. 2, Bad Harzburg
Wanderführerin: Ines Hohlbein
- Herbstliche Laubfarben erleben – 13,5 km mittelschwere Wanderung –
12.10.2025 um 9.15 Uhr
Treffpunkt: Tedi-Parkplatz, Herzog-Julius-Str. 2, Bad Harzburg
Wanderführerin: Stephan Schaaff
- Von Lonau zur Hanskühnenburg - 15 km mittelschwere Wanderung –
19.10.2025 um 9.15 Uhr
Treffpunkt: Tedi-Parkplatz, Herzog-Julius-Str. 2, Bad Harzburg
Wanderführerin: Detlef Hohlbein
- Bergbau, Kunst und Kämme – 20 km mittelschwere Wanderung –
Grube Fortuna mit NABU-Streuobstwiese - Mausebrunnen - Kammweg über den Bärenkopf -
Grube Ida - Vöppstedter Quelle - Kammweg Köppelsmannsberg - Schloss Liebenburg
26.10.2025 um 9.15 Uhr
Treffpunkt: Tedi-Parkplatz, Herzog-Julius-Str. 2, Bad Harzburg
Wanderführer: Uwe Siebels
Pedelec-Tour
- Tour im Harzvorland - 50-60 km mittelschwere Tour
Treffpunkt wird bei Anmeldung bekanntgegeben
Anmeldung und Führung: Detlef Hohlbein, Tel.-Nr. 0151 15230068
Öffnungszeiten Remise
- 10.2025
- 10.2025
- 10.2025
Führungen: jeden 1. Donnerstag im Monat / Sonderführungen nach Absprache
02.10.2025 von 15.30 Uhr - 17.30 Uhr
Probezeiten der "Harzer Roller"
Die Harzer Roller proben jeden Dienstag, ab 19:00 Uhr in der Rollerhütte, Landstraße 89 in Harlingerode.