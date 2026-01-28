Kontakt
Vortrag von Michael Stuka – Sehnsuchtsziel Toskana und Cinque Terre

am 03. Februar 2026 um 19:30 Uhr in der Wandelhalle Bad Harzburg

Die Toskana ist eine Region im Herzen Italiens und zählt mit zu den bekanntesten und schönsten Kulturlandschaften unserer Erde. Diese Traumlandschaft zieht noch heute jährlich hunderttausende Besucher aus aller Welt an. Das magische Gebiet mit seinen charakteristischen Einzellandschaften: Weinberge mit harmonischen Bauernhäusern, sanft gewellte Lehmhügel und der wildromantischen Insel Elba erfreuen Herz und Seele des Reisenden. Und die einzigartigen Kunststädte wie Pisa, Siena, Lucca und natürlich Florenz laden zum Bummeln und Genießen ein.

Den Abschluss dieses digitalen Vortrags bildet die reizvolle Region der rauen Cinque Terre. Mit den Orten, die wie Nester oberhalb der Küstenlinie gebaut sind.

Die Hannoveraner haben auf drei Touren ihre Eindrücke in Bildern festgehalten.

Erleben Sie einen einfühlsamen, unterhaltsamen, live–kommentierten digitalen Reisebericht mit schönen, eindrucksvollen Aufnahmen.

Im Vorverkauf sind die Karten in der Tourist-Information erhältlich und kosten 11,00 € / 10,00 € mit Gästekarte. An der Abendkasse kosten die Karten 12,50 € bzw. 11,50 € mit Gästekarte.

Einlass ist ab 19:00 Uhr.

