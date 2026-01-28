Vortrag von Michael Stuka – Sehnsuchtsziel Toskana und Cinque Terre
am 03. Februar 2026 um 19:30 Uhr in der Wandelhalle Bad Harzburg
Den Abschluss dieses digitalen Vortrags bildet die reizvolle Region der rauen Cinque Terre. Mit den Orten, die wie Nester oberhalb der Küstenlinie gebaut sind.
Die Hannoveraner haben auf drei Touren ihre Eindrücke in Bildern festgehalten.
Erleben Sie einen einfühlsamen, unterhaltsamen, live–kommentierten digitalen Reisebericht mit schönen, eindrucksvollen Aufnahmen.
Im Vorverkauf sind die Karten in der Tourist-Information erhältlich und kosten 11,00 € / 10,00 € mit Gästekarte. An der Abendkasse kosten die Karten 12,50 € bzw. 11,50 € mit Gästekarte.
Einlass ist ab 19:00 Uhr.