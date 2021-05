Testzentrum am Großparkplatz an der Nordhäuser Str. in Bad Harzburg

Montag- Sonntag von 09:00- 18:00 UhrGroßparkplatz B4 Bad- HarzburgNavigationsadresse : Nordhäuser Straße 12 AVoraussetzung ist lediglich Ihr gültiger Personalausweis.Sie können sich ganz einfach in Ihrem PKW in unserem Drive-Through testen lassen.Auch ohne Auto heißen wir Sie natürlich herzlich willkommen.Voranmeldungen sind über die Homepage www.coronatest-harz.de ab Donnerstag, 20.05.2021 ab 18:00 Uhr möglich.Mit Ihrem Smartphone können Sie ca. 20 Minuten nach dem Test Ihr Ergebnis mit Ihrem QR-Code abrufen. Dafür müssen Sie nicht vor Ort warten.Alternativ bekommen Sie ihr Testergebnis auch gern in Papierform. Dazu warten Sie ca. 20 Minuten vor Ort auf die Auswertung Ihres Tests.Sollte Ihr Testergebnis positiv ausfallen, müssen Sie sich zwingend und umgehend in häusliche Quarantäne begeben und Ihren Hausarzt kontaktieren. Wir sind dazu verpflichtet Ihre Daten direkt an das örtliche Gesundheitsamt zu übermitteln.Unser Team wurde fachmännisch und umfangreich geschult. Medizinisches Fachpersonal ist zu jeder Zeit vor Ort.Die Hygienemaßnahmen entsprechen angesichts der Lage den höchsten Standards.Zögern Sie nicht uns bei Fragen zu kontaktieren : 01522 535 13 14 oder 01522 535 15 57