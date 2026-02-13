Tee mit Schuss am 15. März 2026 in der Wandelhalle

Die Bad Harzburger Gruppe „Tee mit Schuss“ gibt am Sonntag, 15. März 2026, um 16 Uhr ein Konzert in der Wandelhalle.



Tee mit Schuss spielen Gigs mit Gags, das ist fröhliche, handgemachte Musik, Lieblingslieder (Tee) und bekannte, aber umgedichtete Coversongs, aus denen sehr lustige Interpretationen (der Schuss) geworden sind.



Der Eintritt ist frei, um eine Spende in den Hut wird gebeten.



Die Bad Harzburger Gruppe „Tee mit Schuss“ sind:



Anke Reimann (eigene Lieder, neue Liedtexte, Moderationstexte, Gesang, Gitarre), Bettina Hasse (Gesang, Ukulele, Percussion) und Thorsten Reimann (Gesang, Moderation, Bass-Ukulele).



Sie spielen Lieblingssongs mit akustischen Instrumenten und mehrstimmigem Gesang zum Beispiel von Leonard Cohen, Katzenjammer und Per Raben. Das ist der „Tee“ in ihrem Programm. Einige der bekannten Songs hat Anke mit neuen, deutschsprachigen, selbst verfassten Texten versehen. Diese Lieder sind der „Schuss“ im Tee, die Würze.



Und sie sind lustig, Simon & Garfunkel und die Everly Brothers mögen ihr das verzeihen.



Den ersten Auftritt hatte „Tee mit Schuss“ beim Fest der Demokratie in Bad Harzburg vor eineinhalb Jahren. Seitdem hat die Gruppe ihr Programm kontinuierlich erweitert. Zwei ausverkaufte Konzerte in der Villa Buch fanden viel Anklang beim Publikum. Ein weiteres Konzert gab es in der Stadtbücherei Braunlage.

