Bad Harzburg ist ein idealer Ausgangspunkt, um den Harz zu erwandern Wenn der Herbst sich langsam dem Ende entgegenneigt und es allmählich zur Winterzeit übergeht, lockt eine Wanderung in und um Bad Harzburg, um die letzten Bäume mit Laubfärbung bei kühler und klarer Luft entdecken zu können sowie die wunderschöne Landschaft zu genießen.



Begleitet von erfahrenen Wanderführern lernen Teilnehmer/innen viel über die Natur und die Umgebung kennen. Die Kur-, Tourismus- und Wirtschaftsbetriebe der Stadt Bad Harzburg bieten Gästen und Einwohnern jede Woche die Möglichkeit, an einer geführten Stadtwanderung und Wanderung teilzunehmen, um gemeinsam mit erfahrenen Wanderführern Bad Harzburg und die Umgebung zu erwandern. Dabei stehen jeweils unterschiedliche Touren und Ziele auf dem Programm. Start ist vor der Tourist-Information Bad Harzburg, Nordhäuser Str. 4. Festes Schuhwerk und eine der jeweiligen Jahreszeit entsprechende Kleidung wird allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern empfohlen.



Am Samstag, den 07. November 2025, wird eine ca. 2,5 km lange Stadtwanderung durch das historische Krodotal angeboten. Wanderführer Wolfgang Schmidt gibt dabei interessante Erläuterungen zum ursprünglichen Bad Harzburg.



Treffpunkt ist um 15:00 Uhr an der Tourist-Information.



Für Gästekarteninhaber kosten alle Themenwanderungen jeweils 3,00 €. Alle weiteren Teilnehmer zahlen beim Wanderführer 5,00 €.

