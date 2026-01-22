Sonnenweg im Winterzauber und Sachsenbrunnen

Bad Harzburg ist ein idealer Ausgangspunkt, um den Harz zu erwandern. In den Wintermonaten lockt eine Wanderung in und um Bad Harzburg, um die wunderschöne, schneebedeckte Landschaft genießen zu können.



Begleitet von erfahrenen Wanderführern lernen Teilnehmer/innen viel über die Natur und die Umgebung kennen. Die Kur-, Tourismus- und Wirtschaftsbetriebe der Stadt Bad Harzburg bieten Gästen und Einwohnern jede Woche die Möglichkeit, an einer geführten Stadtwanderung und Wanderung teilzunehmen, um gemeinsam mit erfahrenen Wanderführern Bad Harzburg und die Umgebung zu erwandern. Dabei stehen jeweils unterschiedliche Touren und Ziele auf dem Programm. Start ist vor der Tourist-Information Bad Harzburg, Nordhäuser Str. 4. Festes Schuhwerk und eine der jeweiligen Jahreszeit entsprechende Kleidung wird allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern empfohlen.



Am Samstag, 14. Februar 2026, wird eine rund 3,5- stündige Wanderung, unter Leitung von Wanderführerin Sonja Vierke angeboten. Die Wanderung führt unterhalb des Baumwipfelpfads über den Sonnenweg zum Sachenbrunnen entlang. Weiter geht es über den Eselsplatz und den Eichenberg mit schönen Aussichten über Bad Harzburg. Zurück geht es über das Burgberg Diaskop und durch das Krodotal.



Der Treffpunkt für die 8,5 km lange Wanderung, zu der Rucksackverpflegung mitgebracht werden sollte, ist um 10:15 Uhr an der Tourist-Information.



Für Gästekarteninhaber kosten alle Themenwanderungen jeweils 3,00 €. Alle weiteren Teilnehmer zahlen beim Wanderführer 5,00 €.

