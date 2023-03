Sehnsuchtsziel Norwegen – Vortrag mit Michael Stuka am 06. April 2023 um 19:30 Uhr in der Wandelhalle Bad Harzburg

Atemberaubendes Land im Norden Europas

Norwegens Nationalhymne beginnt mit einer Liebeserklärung an dieses schöne und so vielfältige Land.



„Ja, wir lieben dieses Land wie es aufsteigt aus dem Wasser, zerfurcht, gegerbt vom Wetter, mit seinen tausend Heimen…“



Und dieses raue Land im Norden Europas hat schon Reisende seit Jahrhunderten in seinen Bann gezogen. Dazu trägt nicht zuletzt die einzigartige Naturvielfalt bei: zahlreiche Fjorde inmitten hoher Berge, Wasserfälle die laut tosend in die Täler stürzen, grüne Wälder, weiß schimmernde Gletscher, endlose Hochebenen, bizarre Felsformationen und nicht zuletzt die raue See. Und dazu die unglaublichen Farben. Denn die Mitternachtssonne lässt die Tage nie enden und scheint mit einem nahezu magischen Licht. Bei einer Reise durch dieses kleine Königreich warten vom Südkap bis hoch zum Nordkap unvergessliche Erlebnisse. Sei es beim Besuch der Städte Oslo, Bergen und Stavanger oder beim Blick vom Preikestolen fast 600 Meter in Tiefe des Lysefjord. Längst ist Norwegens wildromantische Schönheit in die Liste des UNESCO-Welterbes aufgenommen.



Genießen Sie die Aufnahmen von Michael Stuka und Claudia Ahrenbeck in einer digitalen Live-Show, welche die beiden auf ihren Reisen mit ihren Kameras festgehalten haben.



Der Eintritt beträgt im Vorverkauf 9 €, mit Gästekarte 8 €. An der Abendkasse werden 10 € gezahlt, mit Gästekarte 9,50 €. Der Ticketvorverkauf findet über die Tourist-Information Bad Harzburg, Nordhäuser Str. 4, 38667 Bad Harzburg, Tel.: 05322/75 336 statt.