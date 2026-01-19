Kontakt
Ansprechpartner:in Frau Adriana Lang
Schülerkonzert

am 22.01.2026 in der Wandelhalle Bad Harzburg

Am Donnerstag, 22. Januar findet um 18 Uhr in der Wandelhalle Bad Harzburg ein buntes Konzert mit Schülerinnen und Schülern der Klavierklasse von Adriana Lang aus Goslar statt.

Auf dem Programm steht eine unterhaltsame Mischung aus bekannten Werken von Klassik bis Pop. Der Eintritt ist frei, jeder ist herzlich willkommen.

