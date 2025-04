Richard Maschke liest Erzählungen von Anton Tschechow

Einlass ab 14.30 Uhr

Der Eintritt ist frei¸ über eine Wertschätzungsgabe freut sich der Künstler

Verzehr wird berechnet

Anmeldung unter der Rufnummer: 05322 2827 erforderlich

Herzog-Wilhelm-Str. 106, 38667 Bad Harzburg

Die Literaturreihe „Literatursalon im Café Peters“ mit Kaffee und Torten aus eigener Herstellung findet einmal im Monat im „Salon Emil“ für Literaturbegeisterte statt. Damit wird die Kaffeehaus Literaturtradition in Bad Harzburg etabliert, die schon in Paris, Prag, Wien, Berlin, Braunschweig um 1900 ihren Anfang nahm. Der Berliner Schauspieler Richard Maschke, inzwischen in Bad Harzburg kreativ unterwegs und Bad Harzburg liebend, stellt in einer szenischen Lesung jeweils unterschiedliche Autoren der letzten 250 Jahre vor. Den Veranstaltern und dem Künstler ist es jedoch wichtig, dass immer wieder neue Literaturfreunde die Programme sehen und hören können.Anton Tschechow war wohl der „Menschlichste“ aller Schriftsteller. Geboren 1860 in Taganrog entschloss er sich, Arzt zu werden, und ging 1879 nach Moskau an die medizinische Fakultät. Während des Studiums verdiente er Geld mit dem Schreiben von Kurzgeschichten für die Feuilletons verschiedener humoristischer Zeitschriften.Die literarische Arbeit wurde zu seiner Berufung, aber er ist immer auch der Medizin treu geblieben. Er behandelte weiterhin kostenlos die Bauern, verfolgte die Erkenntnisse dermedizinischen Wissenschaft, besuchte Krankenhäuser und kämpfte aktiv gegen eine Choleraepidemie.Aus der praktischen Tätigkeit von Doktor Tschechow und aus seinen Beobachtungen des Lebens einfacher Menschen sammelte er reiches Material für seine weltberühmten Theaterstücke, wie "Der Kirschgarten“, „Die Möwe“ und „Onkel Wanja“.In unserem Literatursalon kommt seine wunderbare humoristische Prosa zur Sprache, in der er meisterlich die menschliche Psyche aufdeckt.Tschechow starb 1904 während eines Kuraufenthaltes im deutschen Badenweiler, wo es heute auch ein Tschechow Museum und eine literarische Tschechow Gesellschaft gibt.