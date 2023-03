Qualitäts-Kunsthandwerkermarkt am 09. und 10. April 2023

Kunsthandwerkliche Unikate im Schloss Bündheim

Pünktlich zu Ostern stellen nach 3-jähriger Pause wieder professionelle und ausgewählte Künstler/innen und Kunsthandwerker/innen aus Norddeutschland ihre, von Hand gefertigten Kreationen aus Papier, Textil, Metall, Keramik, Holz, Glas, u.v.m. im Schloss Bündheim, Bad Harzburg (Gestütstr. 10) aus.



Ziel dieser Ausstellung ist es, ausschließlich handgemachte Ware, sprich Unikate, zu präsentieren, die von Leidenschaft, Kreativität und handwerklichem Können zeugen. Durch das Zusammenbringen von Künstlern/innen und Handwerkern/innen aus den verschiedensten Bereichen bietet die Veranstaltung dem Publikum ein buntes Angebot. So werden unter anderem saisonale Keramikarbeiten, unkonventionelle Feuerstellen aus umgebauten Gasflaschen, personalisierte Glasobjekte mit sandgestrahlten Motiven, künstlerische Original-Grafiken, traditioneller Blaudruck, bis hin zu handgesiedeten Naturseifen und ausgefallenen Likören präsentiert. Für die Frau gibt es natürlich auch die Möglichkeit, ihre Garderobe mit individuellen handgenähten Kleidern und ausgefallenen Taschen zu erweitern, wie auch den dazugehörigen Schmuck in diversen Variationen zu erstehen.



Die Kunsthandwerkerausstellung ist am Sonntag, den 09. April von 11 bis 18 Uhr und am Montag, den 10. April von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Sie bietet in dem besonderen Ambiente des Schlosses allerhand zu entdecken und zu bestaunen. Für die Liebhaber besonderer Akzente und schönen Details, dürften kleine Schätze zu finden sein, die den Alltag begleiten oder in privatem Raum einen ganz besonderen Platz einnehmen. Für das Wohl der Besucher/innen sorgt die Bäckerei und Konditorei Mücke mit süßen und deftigen Gaumenfreuden. Der Eintritt beträgt 2,50 € pro Person; Kinder bis 14 Jahre frei.