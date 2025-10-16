Premium Wanderweg – Luchstour

Bad Harzburg ist ein idealer Ausgangspunkt, um den Harz zu erwandern Gerade im herbstlichen Oktober lockt eine Wanderung in und um Bad Harzburg, wenn sich die Landschaft in wunderschöner Laubfärbung zeigt.



Begleitet von erfahrenen Wanderführern lernen Teilnehmer/innen viel über die Natur und die Umgebung kennen. Die Kur-, Tourismus- und Wirtschaftsbetriebe der Stadt Bad Harzburg bieten Gästen und Einwohnern jede Woche die Möglichkeit, an einer geführten Stadtwanderung und Wanderung teilzunehmen, um gemeinsam mit erfahrenen Wanderführern Bad Harzburg und die Umgebung zu erwandern. Dabei stehen jeweils unterschiedliche Touren und Ziele auf dem Programm. Start ist vor der Tourist-Information Bad Harzburg, Nordhäuser Str. 4. Festes Schuhwerk und eine der jeweiligen Jahreszeit entsprechende Kleidung wird allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern empfohlen.



Am Samstag, den 25. Oktober 2025 lädt Wanderführer Uwe Siebels zu einer 16,5 km langen Wanderung ein. Die Route führt zum Großen Burgberg (Stempelstelle HWN 121), weiter zum Kreuz des Deutschen Ostens (Stempelstelle HWN 122), zum Luchsgehege an den Rabenklippen (Stempelstelle HWN 170) und durchs Eckertal zum Molkenhaus (Stempelstelle HWN 169). Der Rückweg erfolgt über die Ettersklippen.



Für die ca. 6-stündige Tour wird Rucksackverpflegung empfohlen. Treffpunkt ist um 10.15 Uhr an der Tourist-Information.



Für Gästekarteninhaber kosten alle Themenwanderungen jeweils 3,00 €. Alle weiteren Teilnehmer zahlen beim Wanderführer 5,00 €.

