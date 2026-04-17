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Poulenctrio am 17. Mai 2025 um 12:00 Uhr in der Wandelhalle Bad Harzburg

Barock trifft Moderne

(lifePR) (Bad Harzburg, )
Zwei unterschiedliche Zeitepochen werden stimmungsvoll nebeneinandergestellt und versprechen große Abwechslung und Spannung.

Das Poulenctrio aus Sachsen-Anhalt ist keine Unbekannte in Bad Harzburg mehr und interpretiert dieses Mal Werke von Georg Friedrich Händel, Rainer Lischka, Johann Joachim Quantz und Bill Douglas mit großer Leidenschaft und Spielfreude.

Die Konzert-Matinee, findet am 17. Mai 2026 um 12 Uhr in der Wandelhalle Bad Harzburg statt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind herzlich willkommen. 

Georg Friedrich Händel, ist wie die Interpreten selbst, ein Sachsen-Anhaltiner und wuchs in Halle/Saale auf, wo er bis heute geehrt und gefeiert wird. Das Kammertrio F-Dur ist eines der wenigen erhaltenen Originale für die Besetzung Oboe, Fagott und Klavier. Rainer Lischka, ein Professor für Komposition i.R. von der Hochschule "Carl Maria von Weber" in Dresden, schrieb das Trio "In Harmony" 2020 für das Poulenctrio. Es wurde aber erst 2021 im Kuppelsaal des Hegelgymnasiums Magdeburg uraufgeführt. Johann Joachim Quantz lebte in Potsdam und war Komponist und Flötenlehrer am Hofe Friedrich des Großen. Ihm gegenüber stellen die Musiker einen kanadischen Komponisten, Bill Douglas, der die klassische Form des Trios mit Jazzelementen verwoben hat. Diese Komposition verspricht Fernweh zu wecken.

Es spielt das Poulenctrio mit: Erik Stolte - Fagott (Solofagottist bei den Harzer Sinfonikern), Olga Bechtold - Klavier (Klavierlehrerin an der Kreismusikschule Harz und Organistin), sowie Beatrix Lampadius - Oboe (freischaffende Oboistin und Lehrerin für Oboe am Konservatorium Magdeburg).

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