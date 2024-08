Musikalisch-literarische Matinee in der Wandelhalle Bad Harzburg am 18. August 2024 um 11:30 Uhr – Heinrich Heine

Die Halberstädter Pianistin Olga Bechtold und der Berliner / Bad Harzburger Schauspieler Richard Maschke führen durch die einzelnen Lebensstationen des Dichters Heinrich Heine (1797 - 1856); vom romantisch verzückten Jüngling und Liebestollen zum todkranken Heimatlosen im Pariser Exil lebend, mal heiter-ironisch, mal spöttisch, mal politisch bissig, mal zornig und leidend, mal sentimental und philosophisch.



Lachen und Weinen - Freude und Schmerz, bei Heine erleben wir alle Seiten menschlichen Lebens in seiner eigenen Person und seinem großen literarischen Werk, das andere große deutsche Dichter und Publizisten wie Theodor Fontane, Wilhelm Busch, später Erich Kästner und Kurt Tucholsky inspirierte. Heinrich Heine wurde 1797 im rheinischen Düsseldorf geboren, studierte ab 1821 in Göttingen und Berlin und schloss seine Studienzeit 1825 mit dem Doktorat der Rechte ab.



Heute wie damals wurde er dem Publikum durch den Gedichtband „Buch der Lieder“ und der berühmten Harzreise bekannt. Er trat vom Judentum zum Protestantismus über, wurde freier Schriftsteller und Journalist, und er ging 1831 nach Paris ins Exil. Seine literarischen Werke und politischen Publikationen wurden ab 1835 von der Zensur in Deutschland verboten, und er wurde ab 1844 steckbrieflich gesucht. Seit 1848 lähmte ihn eine unheilbare Krankheit, und er starb in seiner einsamen Dachkammer in Paris. Er hinterließ uns ein großartiges Literaturwerk.



Der Schauspieler Richard Maschke erzählt, rezitiert und singt ausgewählte Texte Heines; einfühlsam begleitet von Olga Bechtold am Flügel. Olga Bechtold spielt unter anderem Klavierstücke der musikalisch-kompositorischen Zeitgenossen von Heinrich Heine wie Robert Schumann, Clara Wieck-Schumann, Frederic Chopin, Felix Mendelssohn-Bartholdy und seiner älteren Schwester Fanny Hensel-Mendelssohn. Heinrich Heine wurde der meistvertonte Dichter unserer Sprache: Allein sein Gedicht »Du bist wie eine Blume« wurde 400mal vertont! Olga Bechtold arbeitet als freischaffende Pianistin und als Klavierlehrerin an der Musikschule in Wernigerode und gründete mit zwei Musikern das bekannte Poulenc Trio. Richard Maschke ist seit 1970 als Schauspieler und Regisseur unter anderem in Berlin, München, Hamburg und Österreich auf verschiedenen Bühnen tätig. Seit zwei Jahren ist er mit literarisch-musikalischen Programmen in Bad Harzburg, Goslar, Drübeck und Aschersleben unterwegs.



Die vom Publikum positiv angenommene Matineereihe „Musik und Literatur“ in der Wandelhalle von Bad Harzburg gibt es jetzt seit Juli 2023 in kontinuierlicher Abfolge. Alle Veranstaltungen waren bisher ausgebucht. Dieses qualitativ hochwertige Veranstaltungsformat bei freiem Eintritt hat sich über die Stadtgrenze Bad Harzburgs hinaus fest etabliert und findet ständig neues Publikum.



Der Eintritt ist frei, Einlass ist ab 11:00 Uhr.



Über eine Wertschätzungsgabe freuen sich die Künstler!

