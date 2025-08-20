Kontakt
Literatursalon im Braunschweiger Hof am 03. September 2025 um 16.30 Uhr

„Ich glaube an mein Glück“ - Wolfgang Borchert

NEUER ORT - NEUE ZEIT - NEUES PROGRAMM

1. Bad Harzburger Literatursalon geht weiter!

Im 4 Sterne Hotel Braunschweiger Hof findet der nächste Literatursalon am 03. September 2025 um 16.30 Uhr statt.

Im Braunschweiger Hof, das Tradition und Innovation verbindet, Wärme und Freundlichkeit ausstrahlt, können sie sich kulinarisch verwöhnen lassen. Eigens für den Literatursalon wird ein "Literaturtraum-Teller" kreiert und kann zu Wein, Sekt, Wasser, Kaffee, sowie Softgetränken bestellt werden. 

Richard Maschke ist kulturell vielseitig unterwegs. In der Wandelhalle von Bad Harzburg hat er die literarisch-musikalische Matinee-Reihe mit der Pianistin Olga Bechtold ins Leben gerufen. Weiter ist er Mitinitiator der 1.Kultur- und Museumsmeile und des 1. Literaturfestes in Bad Harzburg.

„Ich glaube an mein Glück“ - Diese Worte kamen dem jungen Hamburger Schauspieler und Schriftsteller Wolfgang Borchert aus dem Herzen. Sein geniales Theaterstück „Draußen vor der Tür“ ist eines der meistgespielten Theaterstücke in der Welt.

Wolfgang Borchert kam am 20. Mai 1921 in Hamburg - Eppendorf zur Welt. Er wuchs als einziges Kind in einem kulturell aufgeschlossenen Elternhaus auf. Bereits in seiner Jugend verfasste er erste literarische Werke. Wolfgang Borchert kämpfte in tiefster Überzeugung gegen Gewalt, Krieg und Dummheit. Mit seinen Werken nach Kriegsende, die der so genannten »Trümmerliteratur« zugerechnet werden, gab Borchert der in der Nazizeit betrogenen jungen Generation eine Stimme. Der Schauspieler Richard Maschke liest szenisch spannende Prosageschichten von Borchert, wie die „Hundeblume“ und die tragisch-komische Kurzgeschichte Schyschiphusch.
  • Einlass ab 16.00 Uhr
  • Der Eintritt ist frei¸ über eine Wertschätzungsgabe freut sich der Künstler
  • Verzehr wird berechnet
  • Anmeldung unter der Rufnummer: 05322 7880 erforderlich
  • Herzog-Wilhelm-Str. 54, 38667 Bad Harzburg

