Literatursalon im Braunschweiger Hof am 03. Dezember 2025 um 16.30 Uhr

„Bratapfelzauber mit Zimtsternen“ — ein musikalisch-literarischer Nachmittag in der Vorweihnachtszeit

Im 4 Sterne Hotel Braunschweiger Hof geht der Literatursalon am 03. Dezember 2025 um 16.30 Uhr weiter.

Im Braunschweiger Hof, das Tradition und Innovation verbindet, Wärme und Freundlichkeit ausstrahlt, können sie sich kulinarisch verwöhnen lassen. Eigens für den Literatursalon wird ein "Literaturtraum-Teller" kreiert und kann zu Wein, Sekt, Wasser, Kaffee, sowie Softgetränken bestellt werden. 

Richard Maschke ist kulturell vielseitig unterwegs. In der Wandelhalle von Bad Harzburg hat er die literarisch-musikalische Matinee-Reihe mit der Pianistin Olga Bechtold ins Leben gerufen. Weiter ist er Mitinitiator der 1. Kultur- und Museumsmeile und des 1. Literaturfestes in Bad Harzburg.

Richard Maschke singt, begleitet von seiner Gitarre, deutsche und internationale Lieder und lässt mit Lyrik und Prosa Worte erklingen, die das Herz öffnen.

Wenn es draußen früher dunkel wird, der erste Zimtduft uns betört, die Kerzen flackern und die Stille in die Häuser zieht, beginnt für Jung und Alt eine schöne Jahreszeit. Wir halten mehr und mehr inne. Zwischen Kerzenschein und Winterluft liegt der Tannenduft des Harzer Winterwaldes. Schneeflocken, Bratapfel, Zimt und leiser Gesang - der Advent hat seinen eigenen Klang.

Eingeladen sind alle, die dem Alltag für ein paar Stunden eine Pause schenken möchten, denn im Licht der Kerzen wird selbst der hektischste Tag ein besinnlicher Tag.

Richard Maschke führt das Publikum auf eine performativ-musikalische Reise durch Gedichte und Prosatexte über die Freiheit der Seele, über den Wandel und die Vergänglichkeit der

Welt, über die heilende Kraft der Liebe und Verbundenheit. Er lädt ein zum Mitsingen und zum wohlverdienten Feiern in der Adventszeit.
  • Einlass ab 15.45 Uhr
  • Der Eintritt ist frei¸ über eine Wertschätzungsgabe freut sich der Künstler
  • Verzehr wird berechnet
  • Anmeldung unter der Rufnummer: 05322 7880 erforderlich
  • Herzog-Wilhelm-Str. 54, 38667 Bad Harzburg

