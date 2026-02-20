Klangspecial in der Sole-Therme

Mit einem besonderen Klangspecial lädt die Sole-Therme Bad Harzburg dazu ein, bewusst zu entschleunigen und sich selbst etwas Gutes zu tun. Das Arrangement richtet sich insbesondere an Einsteigerinnen und Einsteiger, die die wohltuende Wirkung von Klangschalen kennenlernen möchten.



Durch das sanfte Anspielen der Klangschalen auf dem Körper entstehen feine Schwingungen, die sich bis in die Tiefe ausbreiten, das Nervensystem beruhigen und Spannungen lösen können.



Der Atem wird ruhiger, ein Gefühl von Weite und innerer Klarheit stellt sich ein – besonders wohltuend für Rücken, Schultern und Nacken.



Die harmonischen Klänge helfen dabei vom Aktivmodus in die tiefe Regeneration zu wechseln und fördern Entspannung, bessere Körperwahrnehmung und ein ausgeglichenes Energiegefühl.



Das Angebot ist für 60,00 € erhältlich und beinhaltet neben der Anwendung den Thermeneintritt inklusive Sauna-Erlebniswelt. So lässt sich die 30- minütige Klangschalenmassage ideal mit einem ausgedehnten Aufenthalt in der Sole-Therme verbinden. Ein erfrischendes Kaltgetränk ist ebenfalls im Preis enthalten. Zusätzlich erhalten Gäste 10 % Rabatt im Bistro „Salz & Seele“.



Das Klangspecial versteht sich als Arrangement für alle, die sich eine bewusste Auszeit gönnen und Körper wie Geist in Einklang bringen möchten.

(lifePR) (