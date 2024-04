Das Frühjahrskonzert mit den Spatzen, Nachtigallen und den Kurrende-Sänger:innen der Singschule Bad Harzburg findet aufgrund von Bauarbeiten in der Lutherkirche in diesem Jahr in der katholischen Liebfrauenkirche (Liebfrauenstr. 9) statt. Die Kinderchöre singen ernste und lustige Lieder, die sie im Rahmen eines anglikanischen "Evensongs" einstudiert haben. Am Vortag zum "Muttertag" präsentiert die singende Schar einen bunten, musikalischen Blumenstrauß. Im Konzert werden auch Gastsängerinnen aus dem Bistum Osnabrück dabei sein, welche der vorherige Leiter der Bad Harzburger Singschule, Kantor Daniel Skibbe, im Rahmen eines Besuches in Bad Harzburg mitbringt.Leitung: Julia und Karsten Krüger (-Köthe)Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.Weitere Informationen finden Sie unter folgendem Link der Luthergemeinde: https://www.luthergemeinde-evangelisch.de/kirchenmusik/