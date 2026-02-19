Ist der Bärlauch schon da?
Wanderangebot der KTW Bad Harzburg
Am Samstag, 28. März 2026, findet eine etwa 4- stündige Frühlingswanderung zum Butterberg unter der Leitung von Wanderführerin Sonja Vierke statt. Über das Krodo- und Stübchental geht es den Kammweg des Butterbergs entlang. Für die etwa 11km lange Tour wird Rucksackverpflegung empfohlen.
Der Treffpunkt für die Wanderung ist um 10:15 Uhr an der Tourist-Information.
Für Gästekarteninhaber kosten alle Themenwanderungen jeweils 3,00 €. Alle weiteren Teilnehmer zahlen beim Wanderführer 5,00 €.