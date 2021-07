Immer mittwochs zum Lachen in den Bad Harzburger Kurpark Lachyoga jeden Mittwoch

Lachyoga überträgt in Minuten schnelle eine herzliche fröhliche Stimmung

Man kann aktiv mitmachen oder nur amüsiert zuschauen.

Für jedes Alter anwendbar, es gibt Varianten für Kinder, Sportler, und

Am Mittwoch, 21. Juli geht es um 15.00 Uhr aufgrund der sehr guten Resonanz zum wiederholten Male zum Lachen in den Bad Harzburger Kurpark mit einem Lachyoga-Angebot. Treffen ist am Tretbecken, die Teilnahme ist kostenlos. Die Anmeldung erfolgt unter Tel 0171 539 4799 bei Heinz Wiemann. Die Organisatoren bitten um Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln.Das Angebot findet regelmäßig jeden Mittwoch bei gutem Wetter statt.Beim Lachyoga geht es um eine neue Art des Yogas, dem Hasya Yoga, zu deutsch: Lachyoga, erfunden von den indischen Arzt Dr. Kataria. Der mit nur 5 Personen beim 1. Lachyoga Treff 1995 startete, sich weltweit rasant entwickelte und sich in vielen Städten bereits wöchentlich mit Begeisterung etabliert hat.Die ausgebildete Lachyoga Prädokologin Andrea Anderseck und Organisator Heinz Wiemann präsentieren seit einigen Monaten Lachyoga aus Überzeugung und Begeisterung. So wird im September ein Termin im Bad Harzburger Kurpark angeboten.Zu den positiven Einflüssen des Lachyogas:bei allen Anwesenden.ist auch im Sitzen möglich.Die Initiatoren wollen das Angebot gerne vorhalten und regelmäßige Termine anbieten, sofern der Zuspruch weiterhin so rege ist.Bei schlechtem Wetter findet ein Video-Chat um 19.00 Uhr als Ersatz satt.Weitere Informationen:Heinz Wiemann, Lachyoga Oganisator,Franz-Zobel Str.19, in 38259 Salzgitter- Bad, Telef. 0171 539 4799