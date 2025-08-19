Kontakt
Kur-, Tourismus- und Wirtschaftsbetriebe der Stadt Bad Harzburg GmbH Nordhäuser Straße 4 38667 Bad Harzburg, Deutschland http://www.bad-harzburg.de
Ansprechpartner:in Frau Gioia Otte +49 5322 75314
Herr Reim spaziert! - am 19. September in der Wandelhalle in Bad Harzburg

Gedichte & Harfenklänge mit Volker Wendt und Volker Itze

Am Freitag, den 19. September 2025, wird es in der Wandelhalle ab 19.00 Uhr poetisch und musikalisch!

Im musikalischen Teil der Veranstaltung lädt Harfenist Volker Itze mit seinem Instrument zum Träumen ein. Schon seit mehr als dreißig Jahren spielt er auf der keltischen Harfe und entführt das Publikum damit aus dem Stress und der Hektik des Alltags – eine perfekte Ergänzung zum lyrischen Teil des Abends.

Dieser wird vom Wolfenbütteler Autor Volker Wendt gestaltet, der u. a. aus seinem aktuellen Buch „Sonne, Sand & Mehr … (Gedichte)“ rezitiert. Seine Verse sind mal witzig, mal poetisch, dabei stets in klassischen Reim- und Versformen.

Weitere Infos: www.wendtselbstverlag.de

Eintritt: 10,00 € an der Abendkasse
Einlass: 18.30 Uhr

