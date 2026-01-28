Kontakt
Kur-, Tourismus- und Wirtschaftsbetriebe der Stadt Bad Harzburg GmbH Nordhäuser Straße 4 38667 Bad Harzburg, Deutschland http://www.bad-harzburg.de
Ansprechpartner:in Frau Gioia Otte +49 5322 75314
Eingeschränkte Öffnungszeiten der Bad Harzburger Sole-Therme am 29. und 30. Januar 2026

Aus betrieblichen Gründen öffnet die Bad Harzburger Sole-Therme inkl. Sauna-Erlebniswelt am 29. und 30. Januar 2026, jeweils nur von 09:00 bis 16:00 Uhr.

Das Team der Bad Harzburger Sole-Therme bittet alle Besucherinnen und Besucher um Verständnis für die eingeschränkten Zeiten.

