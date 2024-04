Die Goldenen 20er Jahre mit den Berliner Vocaphonikern am 26. Mai um 16 Uhr in der Wandelhalle Bad Harzburg

Das Ensemble ehrt die großen Künstler dieser Ära in einer turbulenten und facettenreichen Show. Couplets und Tonfilmschlager aus dem Repertoire von Friedrich Hollaender, Marlene Dietrich, den Comedian Harmonists und anderen Künstlern wechseln sich mit Songs aus der Dreigroschenoper von Brecht/Weill ab, von Tango und Walzer bis zu Swing und Charleston ist für jeden Musikgeschmack etwas dabei. Lassen Sie sich von der einzigartigen Revue in diese goldene Ära der Unterhaltungskunst entführen und freuen Sie sich auf eine wahre Kostümschlacht. Die SängerInnen und MusikerInnen sind wahre Könner und äußerst vielseitig!Weitere Informationen finden Sie unter folgendem Link:Der Eintritt für die Veranstaltung beträgt 29,00 € pro Person an der Abendkasse, im Vorverkauf 25,00 €. Der Vorverkauf erfolgt ausschließlich über die Tourist-Information Bad Harzburg, Nordhäuser Str. 4, 38667 Bad Harzburg.Berliner Vocaphoniker, E-Mail: info@berliner-vocaphoniker.de