Der Nikolaus kommt

05.12.18

In Bad Harzburg kommt der Nikolaus ganz traditionell mit der Seilbahn ins Tal hinunter geschwebt. Am Donnerstag, 06. Dezember, gegen 15 Uhr wird er an der Talstation der Burgberg-Seilbahn erwartet. Gemeinsam mit allen kleinen und großen Kindern geht es dann zu Fuß zur Eisbahn, wo die gefüllten Schuhe schon auf ihre kleinen Besitzer warten. Mit Gedichten und Liedern können diese dann ausgelöst werden. Wer seinen Nikolausstiefel gefüllt haben möchte, kann diesen am 4. und 5. Dezember an der Eisbahn abgeben.

